AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 322 104 prípadov nákazy

Za piatok (5. 3) pribudlo 2 522 pozitívne testovaných PCR testami

Spolu máme 7 739 (+74) obetí

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 116 776 383

Počet vyliečených: 92 374 122

Počet úmrtí: 2 593 943

7:45 Ľudia v Izraeli zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny proti koronavírusu získajú takzvaný zelený pas. Umožní im to od dnes navštevovanie reštaurácií a kaviarní, študenti so zeleným pasom sa budú môcť od pondelka vrátiť do univerzít. Viac sa dočítate TU >>>

7:20 Južná Kórea a USA uskutočnia budúci týždeň svoj každoročný vojenský výcvik, ale počet cvičení bude nižší, kvôli pandémii koronavírusu, uviedol v nedeľu Soul. Deväťdňové cvičenia, ktoré sa začínajú v pondelok, napriek tomu pravdepodobne znova rozzúria Severnú Kóreu, ktorá ich dlho považuje za výcvik, ktorého cieľom je invázia na jej územie. (tasr)

7:05 Počet prípadov nového koronavírusu v americkom štáte New York naďalej pomaly klesá, aj keď čísla v rovnomennej metropole zostávajú naďalej príliš vysoko. Počet Newyorčanov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 klesol v piatok pod 5000, čo je najnižšie číslo za posledné tri mesiace. A miera pozitivity dosiahla 2,8%, čo je najmenej od obdobia pred novembrovým sviatkom Dňa vďakyvzdania. (tasr)

7:00 Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo sobotu večer otvoriť približne 13.000 termínov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na najbližší týždeň pre seniorov nad 70 rokov. Očkovaní budú vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. (tasr)