Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

7:10 Rusi údajne zriadili väzenie pre vojakov odmietajúcich bojovať v Záporožskej oblasti. Informovala o tom ukrajinská Oblastná vojenská správa Záporožia na svojom kanále Telegram. Ruské sily začali v miestnej škole väzniť spolubojovníkov, ktorí odmietajú bojovať a telá mŕtvych vojakov vraj pália rovno na bojisku.

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v sobotu zákon umožňujúci zakázať činnosť politickým stranám, ktoré ospravedlňujú, uznávajú alebo popierajú ozbrojenú agresiu Ruska voči Ukrajine. Oznámil to šéf právneho výboru ukrajinského parlamentu, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AP.

4:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval hiphopovej skupine Kalush Orchestra, ktorá v noci na nedeľu vybojovala v talianskom Turíne pre Ukrajinu prvenstvo v pesničkovej súťaži Eurovízia. "Naša odvaha ohromuje svet, naša hudba dobýva Európu!" napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook po tom, ako formácia porazila 24 ďalších súťažiacich, informuje tlačová agentúra AFP.

2:00 Víťazom pesničkovej súťaže Eurovízia 2022 sa v noci na nedeľu podľa očakávania stala ukrajinská hiphopová skupina Kalush Orchestra so skladbou "Stefania". Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Päťčlenná formácia vo finále tohto najväčšieho hudobného podujatia svojho druhu na svete porazila ďalších 24 súťažiacich. Rozhodujúcimi boli hlasy divákov, ktorí Ukrajine vyjadrili podporu v čase ruskej okupácie.

Kaluš Orchester z Ukrajiny počas vystúpenia s piesňou Stefania v prvom semifinále pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest v Turíne 10. mája 2022.

22:50 Moskva pripravuje referendum o pripojení juhoukrajinského mesta Mariupoľ k Rusku. Uviedol to v sobotu poradca mariupolského starostu Petro Andriuščenko, informuje denník The Guardian. Po týždňoch ostreľovania a bombardovania je podľa neho v Mariupole len málo obývateľných budov. Je aj veľmi málo potravín a pitnej vody. Niektorí ľudia, ktorí zostali v meste, spolupracujú s ruskými okupačnými silami výmenou za potraviny. "Máme informácie, že ruské úrady pripravujú referendum a mohli by ho vyhlásiť už zajtra, ale nevieme, či sa to naozaj stane. Badať však mnoho prejavov integrácie Mariupoľu do ruského systému, čo sa týka vzdelávania a bankovníctva," povedal Andriuščenko.