"Na zem prišlo peklo. Do Azovstaľu," napísal na platforme Telegram poradca starostu Mariupola Petro Andriuščenko. Zdieľal tiež video, na ktorom bol spomínaný útok zachytený. Na zázname, ktorý podľa AFP nebolo možné nezávisle overiť, bolo vidieť aj delostreleckú paľbu.

Fosforové bomby sú zápalnou muníciou, ktorá sa pri kontakte s kyslíkom vznieti a spôsobí ničivé škody. Ich použitie v obývaných oblastiach je na základe medzinárodného práva zakázané.

Andriuščenko zverejnil aj fotografie znázorňujúce nápisy na bombách, ktoré naznačujú, že boli zhodené v reakcii na víťazstvo Ukrajiny na Eurovízii, píše AFP. Zdroj fotografií nebol známy, na munícii však bolo v ruštine napísané: "Kalusha, ako bolo požadované! Do Azovstaľu". A po anglicky: "Pomôžte Mariupolu - Pomôžte Azovstaľu hneď teraz", s dátumom 14. mája.

This is what Russians, who are currently bombing Azovstal, wrote on their bombs meant for the defenders after the on-stage plea by Kalush to save Mariupol:



- “for Azovstal, just like you asked”

- “We heard the call to f up Azovstal hashtag Eurovision” pic.twitter.com/GX5fzV268a