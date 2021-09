Plánovaný príchod pápeža Františka na Slovensko rozdelil ľudí na dva tábory. Jedna časť ho víta s otvorenou náručou a v jeho príchode vidí spásu, zatiaľ čo tá druhá skupina, ktorá nie je fanúšikom katolíckej cirkvi, sa chytá za hlavu nad vyhadzovaním peňazí na jeho návštevu. Niet sa čomu čudovať. Vatikán totiž ani zďaleka nie je tým najsvätejším miestom na Zemi a jeho predstavitelia mu v minulosti na dobrom mene rozhodne často nepridali. Sexuálne škandály, orgie, incest, pedofília aj pohlavná choroba, to je len málo zo škandálov, ktoré otriasli Vatikánom. Neveríte?

Už v nedeľu 12. augusta poctí Slovensko svojou návštevou najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pápež František. Jeho cesta na Slovensko však opäť rozdelila slovenský národ na dva tábory. Zatiaľ čo veriaci sa na návštevu Svätého Otca tešia a jeho cestu berú ako požehnanie, druhá polovica Slovákov vidí v jeho návšteve len zbytočné mrhanie peniazmi. Ich odpor proti návšteve pápeža však nemusí súvisieť len so samotnými výdavkami v miliónových sumách, ktoré by mnohí radšej videli investované do chátrajúceho zdravotníctva či školstva.

Vatikán. Zdroj: Shutterstock

V uplynulých rokoch totiž moc cirkvi a jej vplyv na ľudí akosi slabne. Môžu za to hlavne škandály okolo pedofílie, ktoré sa čoraz častejšie derú na povrch. Mnohým Slovákom leží v žalúdku aj Vatikánska zmluva, ktorá bola podpísaná v roku 2000 napriek tomu, že Slovenská republika je podľa Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Vatikánska zmluva, ktorá je charakterizovaná ako zmluva medzinárodná a je jednostranne nevypovedateľná, sa tak stala v mnohom nadradenou nad naše zákony. Cirkev je navyše na Slovensku stále financovaná zo štátneho rozpočtu, s čím mnoho Slovákov nesúhlasí a svoj názor mali možnosť vyjadriť aj počas posledného sčítania obyvateľstva tým, že v kolónke o viere mali možnosť zaškrtnúť aj políčko bez vyznania.

Okrem medzinárodných zmlúv, s ktorými nesúhlasí množstvo ľudí, sa však Vatikán a jeho predstavitelia v minulosti "vyznamenali" aj poriadne pikantnými škandálmi, ktoré ovplyvnili postoj ľudí k samotnej cirkvi. Napriek tomu, že by sa jej predstavitelia v podobe pápežov, kňazov a mníchov mali správať tak, ako kážu a žiť v celibáte, často to tak vôbec nebolo. Na nasledujúcich stranách si môžete prečítať o najväčších škandáloch pápežov a Vatikánu, medzi ktorými rozhodne nie je núdza o pikantnosti, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani tí najväčší hriešnici.

