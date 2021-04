Po včerajšej smrti princa Philipa († 99) vyplývajú na povrch dojemné detaily z jeho posledných okamihov života. To, že zomrel doma, pokojne a so svojimi najbližšími, to bolo uvedené dokonca aj vo smútočnom oznámení kráľovskej rodiny. Až teraz sme sa však dozvedeli, ako blízko mu v tej chvíli bola jeho milovaná manželka, kráľovná Alžbeta II. (94).

O tom, že kráľovná Alžbeta II. princa Philipa milovala celým srdcom, niet pochýb. V roku 1947 si ho vzala za manžela napriek tomu, že podľa jej rodičov bol úplne nevhodným adeptom na post manžela následníčky kráľovského trónu. Philip a Alžbeta II. strávili spolu neuveriteľných 73 rokov v spokojnom manželstve.

Kráľovná Alžbeta II. a britský princ Philip si pozerajú do očí pri príležitosti výročia diamantovej svadby. Zdroj: Fiona Hanson

Aj v jeho posledných chvíľach mu jeho milovaná "Lilibeth", ako ju oslovoval, stála verne po jeho boku. Na večnosť sa princ Philip odobral vo svojom apartmáne na hrade Windsor v piatok 9. apríla.

Jeho zdravotný stav sa výrazne zhoršil

Z noci zo štvrtka na piatok sa údajne jeho zdravotný stav výrazne zhoršil. Podľa zdrojov Daily Mailu však prevoz do nemocnice odmietol. Vojvoda si želal zomrieť "vo svojej vlastnej posteli" a "podľa svojich vlastných podmienok". Napriek tomu to však bola smrť náhla a nečakaná .

Princ Charles (72), ktorý je prvorodeným synom princa Philipa a Alžbety II. a zároveň budúci kráľ Anglicka, hrad Windsor v posledných dňoch často navštevoval. Je teda pravdepodobné, že sa ešte s otcom stihol rozlúčiť. Nebol však prvým, kto prišiel matke vyjadriť sústrasť.

Bola to práve "čierna ovca rodiny", princ Andrew (61), ktorý sa okolo 10:40 h. objavil pred zadným vchodom zámku, kde boli súkromné komnaty rodičov. O 11:15 h. dorazil ďalší člen rodiny, so všetkou pravdepodobnosťou to bol princ Edward (57) a až potom princ Charles.

Správa o Philipovej smrti bola hneď potom, ako ju potvrdil kráľovský lekár a informácia bola oznámená všetkým členom kráľovskej rodiny, odovzdaná predsedovi vlády a príslušným vládnym orgánom prostredníctvom jednoduchej správy: "Forth Bridge is down". To bol kód znamenajúci smrť vojvodu.

Zdroj blízky Charlesovi povedal, že následník trónu bol skutočne vďačný za to, že on a jeho otec boli v posledných týždňoch a mesiacoch v kontakte pravidelnejšie ako inokedy, a že si "povedali všetko, čo si bolo potrebné povedať". Ich vzťah bol totiž vždy veľmi vyhrotený.

Charles o Philipovi dokonca vo svojej autobiografii napísal, že ho otec často zastrašoval, vysmieval sa mu a bol k nemu veľmi prísny. Ako sa zdá, na smrteľnom lôžku došlo k odpusteniu.