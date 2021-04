Britský denník Daily Mail zverejnil vo štvrtok raritné zábery kráľovskej rodiny vyhotovené z video záznamu na ich turné Commonwealth z roku 1953. Tieto mimoriadne snímky sú prevzaté z úprimných domácich filmových záznamov kráľovnej Alžbety a jej manžela princa Filipa mimo služby, nakrútených na Vianoce v roku 1953, ktoré nikdy predtým nezverejnili. Zaznamenala ich Patricia Norrie, manželka vtedajšieho generálneho guvernéra Nového Zélandu, sira Willoughbyho Norrieho, ktorá dvojicu hostila počas vyčerpávajúceho sedemmesačného turné Commonwealthu.

Kráľovná Alžbeta v mladosti. Zdroj: Reprofoto @The Queen Unseen

Snímky spolu so zábermi usmievajúcej sa kráľovnej sa objavili aj vo fascinujúcom dokumente Kráľovná nevídaná, ktorý bol uvedený vo štvrtok večer na stanici ITV1 o 21. hodine, pri príležitosti blížiacich sa 95. narodenín britskej kráľovnej.

Na zverejnených záberoch vidieť veselé šantenie princa Filipa pri bazéne či britskú kráľovnú, ktorá spokojne odpočíva a usmieva sa. „Kráľovský pár vedel, že natáčame, a nezdalo sa, že by mu to vadilo. A kráľovná mala identický fotoaparát ako moja matka. Robila podobné zábery. Bol to práve kráľovnin úsmev, ktorý moja mama veľmi chytro zachytila. Skvelá zábava, páčilo sa nám to,“ uviedla majiteľka vzácnych záberov.

Zdroj: Reprofoto @The Queen Unseen

Podľa jej slov si kráľovná s manželom čas strávený s ich rodinou mimo hlučných davov nesmierne užívali. Ako hostia v ich dome dokonca dostali vianočné pančuchy s drobnými darčekmi. "A sir Willoughby a jeho manželka dokonca dali kráľovnej a Filipovi pančuchy - obsahovali vôdzku pre psa kráľovnej a modrobiely popolník Wedgwood pre Filipa, čo bolo veľmi zábavné, pretože na ňom bola hlava jeho ženy," dodala majiteľka záberov. Podľa pani Stephensonovej sa Filip, ktorý mal na sebe malé tmavé plavecké šortky, niekoľkokrát pokúsil dostať na nafukovačku, ale zakaždým sa ponoril do bazéna a neskutočne sa smial. Kráľovná, ktorá si vždy uvedomovala svoj verejný obraz, sa nepripojila, ale šťastne sledovala svojho manžela z pozadia s vlastnou videokamerou v ruke, pohodlne natáčala.

