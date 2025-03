Karol Farkaš Redaktor

Meteorológovia sú v šoku! Jeden z najznámejších javov, ktorý môže mať vplyv na počasie aj v Európe, sa nečakane rýchlo preklopil do pozitívnej, čiže teplej fázy. La Niña tak nesplnila kritéria na to, aby vlastne mohla byť El Niñou! Má to šancu ovplyvniť počasie aj u nás?