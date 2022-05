MADDIE JE...! Jej rodičom zostali LEN OČI PRE PLAČ: Šokujúce vyhlásenie a mrazivé dôkazy! ×

3. mája to bolo presne 15 rokov, odkedy z portugalského letoviska uniesli z hotelovej izby iba trojročnú Madeleine McCann. Po toľkých rokoch sa k vyriešeniu prípadu najhľadanejšieho dievčatka priblížili najbližšie nemeckí vyšetrovatelia. Z únosu a vraždy Maddie podozrievajú 45-ročného pedofila z Nemecka Christiana Bruecknera. To, že je do jej únosu zapletený, nasvedčujú aj najnovšie dôkazy!