Raz si hore, potom dole! Presne taký mala život pôvabná Marilyn, ktorá v 50. rokoch pobláznila celý svet. Už ako dieťa si však vytrpela až-až. Ako osemročná sa podľa britského denníka The Sun stala obeťou opakovaného sexuálneho zneužívania. Marilyn totiž ako malé dievča putovala z jednej domácnosti do druhej a väčšinu svojho detstva strávila v pestúnskej starostlivosti. Do detského domova ju odložila vlastná matka Gladys, pretože trpela psychickými problémami. Svojho otca ani nepoznala, pretože rodinu opustil hneď po tom, čo sa narodila.

Sexuálne ju zneužili, keď mala osem rokov

Prvýkrát ju zneužili, keď mala iba osem rokov. Stalo sa tak na internátnej škole, v tom čase od nej nedokázal odtrhnúť oči istý „pán Kimmel“. Hovorí sa však, že ju zneužil aj bratranec a ešte jeden rodinný priateľ. Aj to bol zrejme jeden z dôvodov, prečo mala slabosť na starších mužov. Marilyn, svojím menom Norma Jean Kingová, sa ako 16-ročná vydala za svojho suseda Jamesa Doughertyho, ktorý mal v tom čase 20 rokov. Manželstvo im stroskotalo po štyroch rokoch a v roku 1942 sa presťahovala do Hollywoodu, kde sa mohla naplno venovať svojej kariére.

Ďalší záber Marilyn Monroe, ktorý urobil Andre de Dienes v roku 1945 počas jedného z ich prvých fotení, keď bola Marilyn ešte známa ako Norma Jeane Baker. Zdroj: Nate D. Sanders Auctions

Na začiatku si ju pohadzovali ako „kus mäsa"

Marilyn sa spočiatku objavovala na večierkoch, kde jej krása neušla pozornosti mužov, ktorí ju neustále obletovali. „Pamätám si, keď sedela obklopená mužmi na stoličke a jeden z nich sa zrazu natiahol a stiahol jej tričko bez ramienok, aby si všetci mohli pozrieť jej prsia," cituje The Sun amerického režiséra Orsona Wellesa. V roku 1948 podpísala svoju prvú veľkú zmluvu so šéfom 20th Century Fox Joeom Schenckom, ktorý mal v tom čase 69 rokov. Marilyn mu mala byť neustále „po boku" a v podstate splniť mu všetko, čo mu uvidí na očiach - hoci aj sex v kancelárii.

Závislá od liekov

Závislá od sedatív sa stala po tom, čo si za muža vzala bejzbalového hráča Joea DiMaggia. Na nádhernú Marilyn totiž neustále žiarlil a zamykal ju v dome. Posledným klincom do rakvy v ich deväťmesačnom manželstve bola jej slávna scéna z metra, keď jej vietor zdvihol biele šaty. Po tom, čo to videl jej manžel, ju doma čakal poriadny výprask. „Zmlátil ju pre tú scénu, kričala a volala na nás, nech jej pomôžeme," spomína jej kaderníčka, ktorá taktiež bývala v hoteli s celým filmovým štábom.

