Súdne ťahanice Johnnyho Deppa (58) a jeho exmanželky Amber Heardovej (35) nemajú konca kraja! Dvojicu síce rozviedol súd už v roku 2017, Amber však slávneho piráta z Karibiku obvinila z domáceho násilia, na čo ju on obvinil zo zničenia filmovej kariéry. Na súde medzičasom odzneli z oboch strán také nechutnosti, že človek si len ťažko dokáže predstaviť, ako tí dvaja vôbec mohli byť manželmi...

Psychologická hra Amber

Herečke z Aquamana už dlhšie prihára pod zadkom a na súde sa častejšie objavujú dôkazy, ktoré hrajú proti nej! Vypovedať v prospech Heardovej a dosvedčiť týranie zo strany Deppa mali jej dvaja bývalí milenci a to Elon Musk a James Franco. Ani jeden sa však k súdu nedostavil a svoju neprítomnosť odôvodnili tým, že "predsa nebudú riešiť nejaké dávne aférky". Práve Franco mal však pred súdom potvrdiť, že v roku 2016 ju Depp fyzicky napadol. Ako informuje britský denník Daily Mail, po tomto fiasku sa Amber rozhodla, že svojho exmilenca bude konfrontovať inak.

Britský denník si všimol, že herečka kopíruje outfity svojho bývalého manžela. Keď si on oblečie čierny oblek, ona si takmer na vlas rovnaký oblečie na nasledujúce pojednávanie. Rovnako tak kopíruje aj jeho kravaty, alebo dokonca účesy. "Je to obyčajná manipulátorka, nikdy by som nekopírovala outfity nikoho, kto ma fyzicky týral," všímajú sa aj používatelia Twitteru.

