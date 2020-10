Zhruba 18 hodín mali českí predajcovia na to, aby sa pripravili na zatvorenie obchodov. To však nebolo nič v porovnaní s intenzitou náletov, aké na predajne podnikli „nákupovchtiví“ Česi. Zatiaľ čo občania bláznili, vojaci v Letňanoch finišovali so stavaním historicky prvej poľnej nemocnice v ČR.

Hovorí sa, že zo všetkých našich susedov sú nám najbližšie Česi, no dúfajme, že práve v tomto prípade to tak nie je. „Sme nepoučiteľní,“ lamentuje český minister zdravotníctva Roman Prymula nad správaním svojich krajanov. Tí okupovali kaderníctva až do piatej hodiny ráno, do poslednej možnej chvíle pred lockdownom Česka.

Večer predtým zasa vzali útokom tzv. hobbymarkety, kde sa pri pokladniach tvorili dlhočizné rady. Obchodný dom IKEA v Prahe médiá prirovnali k „Václaváku v lete“. Česi v panike akoby zabudli, že mnohé objednávky sa dajú vybaviť aj cez internet a „last-minute“ nákup v preplnenom obchoďáku ich môže vyjsť draho.

VIDEO: Fungovanie obchodných centier počas lockdownu:

V Česku padá jeden rekord za druhým V Českej republike pribudlo v stredu rekordných 14.968 prípadov nákazy novým koronavírusom. Český premiér Andrej Babiš už v stredu podvečer avizoval, že celkový denný prírastok bude zrejme až okolo 15.000 prípadov. Apeloval preto na občanov, aby dodržiavali novozavedené reštrikcie. Rekordný prírastok nakazených zaznamenalo Česko aj v utorok, keď bolo potvrdených 11.984 nových prípadov.

Aj kvôli takémuto nezodpovednému správaniu Čechov ráta tamojšia vláda na čele s premiérom Babišom s tým najhorším scenárom. Za obeť korone dokonca padlo už aj Zemanove obľúbené odovzdávanie štátnych vyznamenaní. Prezident udalosť presunul z 28. októbra na budúci rok, hoci neochotne. „Je to urážka štátneho sviatku vzniku republiky i samotných vyznamenaných,“ krúti hlavou Miloš Zeman.

VIDEO: Prečo musia zostať školy zatvorené:

Prymula na sociálnej sieti Twitter ocenil Zemanovo rozhodnutie slovami: "Vážim si, že pán prezident dal na moje rady a odovzdávanie štátnych vyznamenaní zrušil."

Vážím si toho, že pan prezident dal na mé doporučení a předávání státních vyznamenání 28. 10. zrušil. — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 22, 2020

Poľná nemocnica už v areáli výstaviska Letňany stojí, pripravená poslúžiť prvým nešťastníkom. K dispozícii tam zatiaľ je 500 lôžok, no vojaci, ktorí túto provizórnu nemocnicu stavali, dúfajú, potrebné nebude ani jedno. Zariadenie totiž bude využité len v prípade rapídneho nárastu infikovaných v Česku, kedy by nemocnice už neboli schopné hospitalizovať návaly chorých. Poľná nemocnica je podľa šéfa vojenských zdravotníkov, generála Zoltána Bubeníka, špičková, a obsahuje 10 JIS-iek, laboratórium aj operačnú sálu. Je to vôbec po prvýkrát, čo Česi niečo takéto postavili na svojom území.

VIDEO: Kedy bude v Česku vakcína na COVID-19?

Areál je rozdelený na dve časti: tzv. „čistú zónu“ pre personál a lôžka pre nemocných. Dekontaminačnú zónu budú mať na starosti hasiči. Nasadených tam je podľa českého denníka Blesk 149 vojakov z povolania. Pri plnom vyťažení sa ráta zhruba s 200-členným personálom. S vykrytím personálu problém nebude: podľa Bubeníka sa totiž do nemocnice dobrovoľne hlásia aj bývalí zdravotníci, ochotní znova si obliecť lekársky plášť či vojenský mundúr. Čechom navyše pošlú lekársku pomoc aj Američania – vojenskí zdravotníci z Texasu a Nebrasky by mohli pôsobiť práve v pražskej poľnej nemocnici.

EÚ: Nenecháme priateľov Čechov samotných

