V Česku zaznamenali v nedeľu 5059 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najvyšší počet za tento deň v týždni. Vyplýva to z údajov zverejnených v noci na pondelok na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Nový údaj prichádza po 8713 pozitívnych testoch zo soboty, ktoré boli rekordným denným nárastom počas víkendu, keď sa zvyčajne otestuje menej ľudí, ako uviedol server Novinky.cz.

Od začiatku pandémie malo v ČR pozitívny test na nový koronavírus 173.885 ľudí, ochoreniu COVID-19 podľahlo 1422 pacientov. Dosiaľ sa vyliečilo 72.134 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 100.329 ľudí, ukazuje aktuálna štatistika. K nedeľňajšiemu večeru bolo 3519 ľudí hospitalizovaných. Od konca septembra sa pritom počet pacientov v nemocniciach strojnásobil a trojnásobne vyšší je i počet osôb hospitalizovaných vo vážnom stave.

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od minulej stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich.

Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra. Český minister zdravotníctva Roman Prymula uviedol, že vplyv zavedených opatrení na stúpajúcu tendenciu v počte nakazených sa neprejaví skôr než o dva týždne. V polovici minulého týždňa presiahol denný prírastok nakazených v ČR po prvý raz hranicu 9000 a v piatok ich pribudlo dokonca viac ako 11.000.