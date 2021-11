Móda je zrejme tou poslednou vecou, ktorú účastníci samitu COP26 v Glasgowe riešia, no svetovým líderkám nemožno uprieť ich „šmrnc“.

Na rozdiel od džentlmenov v čiernych oblekoch, političky prišli odeté do rôznofarebných outfitov, ktoré však spájala jedna vec – jednoduchosť. Bodaj by bolo také jednoduché aj to, aby sa mocní tohto sveta zhodli na spoločnom pláne, ako zachrániť Zem pred klimatickým „Luciferom“...

Jednoznačne najkrajšie boli v Glasgowe počas prvých troch dní naša prezidentka Zuzana Čaputová a britská vojvodkyňa Kate Middleton. Zatiaľ čo manželka princa Williama na slávnostnej recepcii v modrých šatách vyčnievala z davu, Čaputová v tmavozelenom pripomínala mladšiu „sestru“ vojvodkyne z Cornwallu Camilly, ktorá prišla v šatách takmer identickej farby. Obe sú navyše blondínky, takže istá podoba tam bola!

Anketa Ktorá z dám na samite COP26 sa vám páči najviac? Prezidentka SR Zuzana Čaputová 26% Kate Middleton, vojvodkyňa z Cambridgea 69% Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu 2% Ursula von der Leyenová 0% Angela Merkelová 2% Kráľovná Alžbeta II. 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jasne dominovali farby života, modrá so zelenou

Pred samotným prejavom pred zástupcami ostatných krajín, na ktorý môžu byť Slováci skutočne hrdí, však aj Čaputová siahla po modrej farbe. Zatiaľ čo zelená jasne evokuje eko-tematiku, modrá je rovnako dôležitá; ak totiž zelená symbolizuje zem, tak modrá logicky reprezentuje vodu.

Do zelenej, ktorá sa k ekologickému samitu hodí ako vyšitá, sa obliekla aj kráľovná Alžbeta II. Tá však do Glasgowa neprišla osobne, ale podujatia sa zúčastnila na diaľku prostredníctvom vopred nahranej správy.

Hŕstku žien na samite, kde dominovali zväčša muži, uzatvárala predsedkyňa Európskej komisie Ursula von der Leyenová v ružovej a neskôr sýto červenej, a tiež dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom typickom nevýraznom „sáčku“ krémovej farby.

