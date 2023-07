Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal na Putina zatykač, takže JAR ako člen ICC by ho mala na svojej pôde zatknúť.

Táto diplomatická dilema Juhoafrickej republiky skončila na súde, pretože tamojšia popredná opozičná strana Demokratická aliancia (DA) sa pokúša donútiť vládu, aby lídra Kremľa zadržala a odovzdala medzinárodnému súdu.

Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa sa prihovára v britskom parlamente počas štátnej návštevy v Londýne 22. novembra 2022. Zdroj: Toby Melville

Ramaphosa však v prísažnom vyhlásení opísal žiadosť Demokratickej aliancie ako "nezodpovednú" a uviedol, že v stávke je bezpečnosť krajiny.

"Rusko dalo jasne najavo, že zatknutie úradujúceho prezidenta bude vyhlásením vojny," uviedol Ramaphosa. "Bolo by v rozpore s našou ústavou riskovať vstup do vojny s Ruskom," napísal. Dodal, že by sa to priečilo aj jeho povinnosti chrániť vlastnú krajinu.

JAR sa snaží dosiahnuť výnimku na základe pravidiel ICC, že vykonanie zatknutia môže ohroziť "bezpečnosť, mier a poriadok v štáte".

Ruský prezident Vladimir Putin počas jeho prejavu k národu v Moskve v pondelok 26. júna 2023. Putin v pondelok večer vystúpil s mimoriadnym prejavom k víkendovej vzbure žoldierov Vagnerovej skupiny, ktorej deklarovaným cieľom bolo vymeniť ruské vojenské velenie. Šéf Kremľa podľa vlastných slov počas vzbury vydal rozkazy so zámerom zabrániť krviprelievaniu v Rusku – aj keď práve toto by si podľa neho želal Západ a Ukrajina. Zdroj: Gavriil Grigorov

V súčasnosti je JAR predsedajúcou krajinou zoskupenia rozvíjajúcich sa štátov BRICS, kam patria aj Brazília, Rusko, India a Čína. Zoskupenie samo seba vníma ako protiváhu k dominancii západnej ekonomiky.

ICC vydal na Putina zatykač pre obvinenie, že Rusko protizákonne deportovalo ukrajinské deti z ich vlasti.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (vľavo) sa rozpráva s juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom počas ich stretnutia v Pretórii 23. januára 2023. Zdroj: Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Viceprezident JAR Paul Mashatile v nedávnych rozhovoroch pre miestne médiá povedal, že vláda sa snaží presvedčiť Putina, aby na summit do JAR neprišiel – ale zatiaľ neúspešne.

Ramaphosovo prísažné vyhlásenie, zaregistrované na súde v júni, bolo najprv označené ako "tajné", ale v utorok ho po súdnom nariadení zverejnili.