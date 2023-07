Čo sa stane ak Rusko nepredĺži obilnú dohodu? Šéf diplomacie USA Blinken má jasné stanovisko! ×

Ak Rusko na budúci týždeň nepredĺži dohodu umožňujúcu vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, doplatia na to rozvojové štáty vrátane regiónu juhovýchodnej Ázie, a to nedostatkom potravín a vyššími cenami. Vyhlásil to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po rokovaniach regionálneho fóra Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v indonézskej Jakarte. TASR správu prevzala z agentúry AFP a Reuters.