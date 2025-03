Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť dočasný legálny status asi 240.000 ukrajinských utečencov, ktorí do USA ušli pred vojnou s Ruskom. Rozhodnutie v tejto veci by mohlo padnúť už v apríli a umožnilo by rýchlu deportáciu Ukrajincov z USA.