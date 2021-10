Tajomný klub, v ktorom pobehujú anjelsky krásne nahé ženy, svalnatí muži, kde sa plnia najtajnejšie erotické fantázie, a kde džentlmeni v oblekoch zatiaľ vo svojich kreslách popíjajú šampanské. To nie je len erotická fantázia z pikantného románu, ale skutočnosť s názvom Snctm. Legendami a tajomstvom opradený elitný erotický klub je miestom, kde sa dostane len hŕstka vyvolených a za svoje členstvo v ňom, si poriadne pľasnete vo vrecku. Trochu svetla do tajomného sveta sexu bohatých vniesla v rozhovore pre denník Daily Star kráska z klubu, ktorá prehovorila o erotických pikantnostiach, ktoré sa v ňom odohrávajú.

Elitný erotický klub Snctm je opradený celým radom záhad a povier. Vznikol v roku 2013 v Beverly Hills vďaka hollywoodskemu producentovi Damonovi Lawnerovi a dostať sa doňho, nie je práve najľahšie. Členské sa šplhá až do výšky 70-tisíc eur ročne, avšak ani peniaze nestačia na to, aby ste sa do sveta fantázie len tak dostali. Základnými podmienkami pre vstup sú okrem peňazí podľa Lawnera aj krása, inteligencia, vtip, úspech, sexepíl, múdrosť, otvorenosť, nesúdenie, túžba objavovať a nebojácnosť. Klub si zároveň potrpí na prísnom dodržiavaní pravidiel a zachovaní tajomstva. Napriek tomu sa v minulosti v zahraničných médiách objavili mená celebrít, ktoré elitný erotický klub navštevujú. Medzi nimi nechýbalo ani meno krásnej herečky Gwyneth Paltrow, ktorá sa nikdy svojou otvorenou sexualitou a láskou k nahote netajila.

A čo sa vlastne v tomto elitnom klube odohráva? Pre denník Daily Star odhalila pikantné podrobnosti jedna z umelkýň, ktorá je súčasťou klubu už dlhší čas. „Do Snctm som prvýkrát zavítala ako hosť. Atmosféra večierku ma úplne ohromila. Pripadala som si ako v inom svete,“ uviedla pre denník na margo erotických večierkov, ktorých sa zúčastňuje pravidelne. Jednotlivé večierky sú pritom podľa jej slov vždy tematicky zamerané a jedinečné a počas večerov nie je rozhodne núdza o anjelsky krásne a sporo odeté, či nahé ženy a svalnatých mužov ponúkajúcich luxusné šampanské.

„Popri samotných prípravách vedieme dlhé diskusie nad koncepciou večierkov. Ďalej spolupracujeme so svetoznámymi luxusnými značkami. Často rokujeme s klientmi z radov celebrít,“ opisuje svoju pracovnú náplň. Bežný set-up je nasledovný: erotické tanečnice a svalnatí čašníci sa prechádzajú medzi hosťami, ponúkajú šampanské a zmyselne tancujú. Spovedaná zamestnankyňa spomína na jedno svoje dychvyrážajúce predstavenie: „Bola som nahá a zviazaná a zavesená na lane nad publikom.“

Hlavnou náplňou večera je predovšetkým naplnenie všetkých erotických fantázií. Misionársku polohu pri zhasnutom svetle by ste tak v elitnom erotickom klube hľadali pravdepodobne len márne. Fantázii sa tu totiž medze nekladú. Jedinou podmienkou je súhlas a bezpečnosť. „Klienti bývajú veľmi úctiví. Snctm starostlivo vyberá medzi všetkými prihlásenými, ktorí sú oboznámení so striktnými pravidlami,“ vysvetlila žena. V prípade porušenia týchto zásad je člen z klubu okamžite vylúčený.

A hoc sa stal klub legendou hlavne vďaka celebritným členom, pre zamestnancov to rozhodne nie je to, prečo v klube radi pracujú. Najdôležitejšou je pre nich samotná komunita, ktorá im umožňuje bezpečne preskúmať ich sexuálne fantázie bez odsudzovania. „Je to neuveriteľne obohacujúci pocit. Tieto silné zážitky mi pomohli zmeniť pohľad na ľudskú sexualitu,“ dodala na záver rozhovoru. A ako to v elitnom klube vyzerá? Nahliadnuť doň môžete v našej galérii článku TU.