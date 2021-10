Dcérka zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona († 50) rada provokuje. Po tom, ako verejne prezentovala svoju sexuálnu orientáciu a priznala, že je bisexuálkou, ktorá randí s mužmi aj so ženami, šokovala fanúšikov na sociálnej sieti Instagram sériou poriadne pikantných záberov.

Spolu so svojimi kamoškami si Paris uplynulú stredu užívala spln mesiaca v plnej paráde. S kamarátkami sa totiž vyzliekli do nohavičiek a za svitu sviečok na oslavu Mesiaca usporiadali rituál. Fotografie, na ktorých sa dievčatá otŕčali s holými prsami aj zadkami, následne zverejnila na sociálnej sieti Instagram. "Ďakujem ti, matka Luna," napísala mladá hviezdička k erotickým záberom. Čo poviete, neprehnala to už trochu?

