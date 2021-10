Nehode sa pritom zrejme dalo predísť, ak by sa filmovania nezúčastnil asistent režiséra Dave Halls, ktorého už v roku 2019 pre podobný incident z nakrúcania vyhodili.

Zdroj: reprofoto Daily Mail, The New Mexican

Séria pochybení pri nakrúcaní filmu Rust v Novom Mexiku pripravila o život kameramanku, manželku a matku 9-ročného syna Androsa. Práve rodinu zasiahla tragédia pochopiteľne najviac. Krátko po jej smrti v nedeľu pricestoval do Santa Fé jej manžel Matt spolu so synom Androsom, kde sa stretol aj so zdrveným hercom Alecom Baldwinom, ktorý milovanú manželku a matku zastrelil. So svojím trápením po smrti Hutchinsovej sa zveril médiám otec zavraždenej, hlavne z hľadiska strachu o vnukovo psychické zdravie. „Táto tragédia úplne rozbila krásnu, perfektnú rodinu – každý, kto ich pozná, je zničený žiaľom," opísal pre denník The Sun a dodal, že smrť jeho dcéry doslova paralyzovala jeho 9-ročného vnuka. "Andros si bol so svojou matkou neuveriteľne blízky. Keď mu povedali o jej smrti, prestal hovoril. Matt sa o chlapca veľmi bál, pretože sa stiahol do seba a dva dni nebol schopný slova. Jeho otec z neho dokázal dostať pár slov, ale dosah, aký to má naňho, je úplne zničujúci," dodal dedo chlapca, ktorý prišiel nečakane o svoju milovanú mamu.

Článok pokračuje na ďalšej strane