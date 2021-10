Prípad tragickej nehody počas nakrúcania v Novom Mexiku, pri ktorej herec Alec Baldwin (63) zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú († 42) a postrelil režiséra, sa poriadne zamotáva. Nové zistenia vyšetrovateľov odhalili šokujúce pozadie nakrúcania aj pochybnú minulosť asistenta, ktorý podal hercovi do ruky zbraň s ostrým nábojom. A čo robila na pľaci pojašená zbrojárka (24)?

Neuveriteľná tragédia, zničené životy aj trauma, s ktorou bude ťažké sa vyrovnať. Po štvrtkovej tragédii počas nakrúcania vyplávali na povrch nové šokujúce informácie, ktoré v prípade zastrelenej kameramanky Halyny Hutchinsovej († 42) poriadne zamútili vodu. Herec Alec Baldwin, ktorý pre vytvorenie autentického záberu vystrelil zo zbrane smerom ku kamere, sa po tragédii psychicky zrútil. Vo svojej výpovedi uviedol, že nerozumie tomu, prečo mu do ruky vložili zbraň s ostrými nábojmi, a dodal, že ho nesmierne mrzí, čo sa stalo. Herec Alec Baldwin má niekoľko príspevkov na sociálnych sieťach, kde zdieľa svoju bolesť a smútok pre nešťastie pri natáčaní filmu Rust v Novom Mexiku. Vo videu sa neubránil ani slzám.

Zdroj z jeho prostredia pre People povedal, že herec bol dlhé hodiny po tragickom incidente hysterický a bezútešný. „Každý vie, že to bola nehoda, ale on je úplne zdevastovaný,“ uviedol anonymný zdroj. Baldwin sa podľa zdroja magazínu People plánuje stiahnuť do úzadia a zrušiť všetky svoje plánované projekty.

