Členovia britskej kráľovskej rodiny sa musia v spoločnosti riadiť prísnymi pravidlami - to nie je žiadnou novinkou. Keď však svetlá reflektorov zhasnú a odbijú posledné minúty na červenom koberci, v zákulisí sa dejú veci, ktoré sa na verejnosť dostanú len zriedkakedy.

Vojvodkyňa Kate a princ William sa ešte počas uplynulého víkendu zúčastnili na odovzdávaní cien Earthshot Prize Awards v Londýne. Kedže podujatie sa nieslo v duchu ochrany životného prostredia, vojvoda aj vojvodkyňa tomu, pochopiteľne prispôsobili aj svoje outfity. Kate si obliekla šaty Alexandra McQueena za 5-tisíc eur, ktoré mala na sebe pred 10 rokmi na odovzdávaní hudobných cien v Los Angeles. William si zas obliekol tmavozelené sako, ktoré mal na sebe pred dvomi rokmi.

Formality bokom

Akonáhle sa všetci presunuli z červeného koberca do zákulisia a podujatie začalo, medzi Williamom a Kate to akoby poriadne iskrilo. Samozrejme, obaja si v zákulisí udržali svoju "kráľovskú" tvár, no aj napriek tomu mali k sebe o čosi bližšie, ako zvyčajne. Svedčia o tom aj reakcie fanúšikov na sociálnych sieťach, ktorí sú novými zábermi od fotografa Chrisa Jacksona nadšení.

Zábery zdieľali na sociálnej sieti Instagram aj Kate s Williamom na svojom oficiálnom účte. Na jednom zábere je vidieť, ako chytí Kate nenápadne Williama za pás či ako vchádzajú bok po boku do zákulisia.

