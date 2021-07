Jeff Bezos a jeho tím vyletia do zhruba 106-kilometrov výšky, o vyše 20 kilometrov ďalej, než sa podarilo 11. júla britskému miliardárovi, sirovi Richardovi Bransonovi (72). Bezos tak prekoná tzv. Kármánovu hranicu, pomyselnú a medzinárodne uznávanú „bariéru“, ktorá vo výške 100 km oddeľuje zemskú atmosféru od vesmíru. Po štarte z firemnej základne neďaleko mestečka Van Horn v americkom Texase, ktorý je naplánovaný na 15.00 h SELČ, by mala kozmická loď New Shepard v priebehu dvoch minút zrýchliť na viac ako 3700 kilometrov za hodinu. Oddelená kapsula dosiahne najvyšší bod letu vo výške viac ako 100 kilometrov nad zemou. Beztiažový stav by mal trvať tri minúty. Potom sa má znovu dostať do zemskej atmosféry a pristáť v texaskej púšti pomocou veľkých padákov. Celkovo by mala cesta trvať len asi desať minút.

Zatiaľ čo Branson letel v menšom pilotovanom raketopláne, Bezosa do kozmu doručí 18-metrová, znovu použiteľná raketa New Shepard pomenovaná podľa prvého Američana vo vesmíre Alana Sheparda. Tá vyniesie za hranicu vesmíru malý modul so šiestimi veľkými oknami, vôbec najväčšími, aké kedy boli vo vesmíre, a štvorčlennú posádku bez technikov či pilotov.