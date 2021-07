Branson tak v nedeľu poobede „pokrstí“ svoj megalomanský projekt za 840 miliónov, na ktorom pracovali stovky ľudí celých 17 rokov. V rámci 90-minútového letu by mal vyletieť v lietadle VSS Unity poza Kármánovu hranicu, ktorá sa nachádza vo výške 100 km nad zemským povrchom a oddeľuje atmosféru od vesmíru.

Prvé komplikácie sa však vyskytli už pred odletom, keď sa pre zlé poveternostné podmienky musel odložiť o hodinu a pol štart.

Už 20. júla sa pritom o podobný manéver pokúsi aj Jeff Bezos (57), ktorý podľa Daily Mailu Bransonovi pred jeho cestou poprial veľa šťastia – rovnako ako Elon Musk (50). Práve táto trojica vyvolala novodobú „vesmírnu horúčku“, ktorá naplno vyvrcholí v najbližších rokoch. V roku 2022 Branson vyvezie za hranicu vesmíru až 600 turistov v rámci 90-minútových komerčných letov. Celkovo si letenku za 210-tisíc eur zakúpilo už 700 ľudí vrátane celebrít ako Leonardo DiCaprio, Tom Hanks či Justin Bieber, uviedol denník The Sun.

Bude Bransonov Virgin Galactic skutočne prvý?

Bransonov let do vesmíru nie je len skvelé PR, ale aj historickou kapitolou, ktorá odštartuje v nasledujúcich rokoch novú éru komerčného lietania do kozmu.

Pokiaľ ide o Bezosa, bývalý šéf a zakladateľ Amazonu si z Bransonovho skoršieho dátumu letu hlavu nerobí. Neochvejne totiž tvrdí, že aj tak bude prvý vo vesmíre on. Objavili sa totiž informácie, že podľa letového plánu Bransonov tím napokon neprekoná výšku 100 km nad zemou, tzv. Kármánovu hranicu, ktorá je medzinárodne (hoci nie oficiálne) uznávaná ako priestor medzi vesmírom a zemskou atmosférou.

Namiesto toho by mala loď SpaceShip Two s názvom VSS Unity „zastať“ vo výške asi 90 km a potom sa vrátiť.

VIDEO: Pozrite si LIVE STREAM z Bransonovho pokusu o let do vesmíru

Celé to pripomína skôr let lietadlom

Pokiaľ ide o lety do vesmíru, väčšinou sa ráta s odpaľovacou rampou, z ktorej raketa vyletí. V prípade Bransonovej vesmírnej misie však materská loď WhiteKnight Two (Branson ju nazval „Eve“ podľa zosnulej mamy) poletí skôr ako klasické lietadlo. Vo výške asi 13 km nad zemou sa od „Evy“ odpojí menšie lietadlo, ktorá s pomocou vlastného motora poletí ešte vyššie.

O lietaní do vesmíru Branson podľa vlastných slov sníval od momentu, kedy s otcom sledovali v televízii prvé pristátie na Mesiaci. Niečo ako strach vôbec nerieši, adrenalín má totiž tento excentrický boháč v krvi.

1. Vzlet VMS EVE

2. Odpojenie lode VSS Unity od VMS EVE

3. „Prehliadka“ vesmíru

4. Návrat VSS Unity na Zem

Od extrémností je ba až závislý. V roku 1986 preplával na svojej lodi Atlantik, a to najrýchlejšie v histórii. Ako prvý tiež tento oceán pokoril letom v teplovzdušnom balóne. Nie všetky Bransonove výstrelky však dopadli úsmevne.

Počas jedného letu v balóne takmer zomrel a v roku 2014 zaplatil za svoju prácu životom kopilot jeho raketoplánu.

Rodina napriek všetkému stojí pevne pri Bransonovi; jeho tri deti, ktorých fotografie si vzal so sebou do vesmíru, a najmä manželka Joan Branson (73). Nečudo, že ju Richard označil za „najohľaduplnejšiu ženu na Zemi“, napísal britský denník Daily Mail.

V pláne pokoriť zemskú gravitáciu ho dokonca podporovala aj 96-ročná mama, ktorá chcela letieť do vesmíru spolu s ním. Bohužiaľ, v januári zomrela na covid. Richard jej prianie splniť nemohol, no raketoplán, z ktorého posádka vyletela až poza nebesá, pomenoval po nej – VMS Eve, teda „Eva“.

Ako by mali prebiehať Bransonove lety do vesmíru

Raketoplán VMS Eve s rozpätím krídel 43 metrov vyletí do 15-kilometrovej výšky a vypustí po 60 minútach letu modul VSS Unity s kapacitou šesť cestujúcich a dvaja piloti. Modul následne poletí rýchlosťou 3,5-krát vyššou než je rýchlosť zvuku (4300 km/h), až dosiahne výšku 110 kilometrov – okraj vesmíru, tzv. Kármánovu hranicu, ktorá oddeľuje zemskú atmosféru od kozmu.

Po asi 30 sekundách letu sa pasažieri nachádzajú vo výške desaťnásobne väčšej, než v akej lietajú komerčné lietadlá. Turisti nielenže môžu obdivovať nekonečnú čierňavu, ale na štyri minúty si dokonca môžu odopnúť istenie a vznášať sa v nulovej gravitácii.

Z detského sna realita:

840 miliónov eur Branson minul, aby sa dostal do vesmíru

Branson minul, aby sa dostal do vesmíru 210-tisíc eur stojí jedna letenka na okraj kozmu

stojí jedna letenka na okraj kozmu 800 technikov sa podieľalo na realizácii celého projektu

sa podieľalo na realizácii celého projektu 700 ľudí si už let zarezervovalo vrátane DiCapria či Hanksa

si už let zarezervovalo vrátane DiCapria či Hanksa 17 rokov trvali prípravy na prvý komerčný let

