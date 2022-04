Vyzerá to tak, že slabo vybavená nie je len ruská armáda, ale aj kremeľskí „ajťáci“.

Počítačoví piráti sa totiž nabúrali priamo do bezpečnostných kamier v Kremli a zverejnili ako dôkaz krátky zostrih z toho, čo sa tam odohráva. „Nezastavíme sa, až kým neodhalíme všetky vaše tajomstvá. Nezastavíte nás. Teraz sme vo vašom zámku, v Kremli,“ odkázali Rusom hekeri.

Odhalené zábery zatiaľ neukázali nič prevratné, len rokovania a porady zamestnancov. Tak či onak však ide pre Vladimira Putina (69) o vážne narušenie bezpečnosti a súkromia, ktoré bude musieť nepochybne riešiť. Hoci by chcel každý vedieť, čo sa preberá priamo za dverami Putinovej kancelárie, je málo pravdepodobné, že by sme sa niekedy dostali k takýmto záberom.

V pracovni asi Putin kamery nemá a ak aj áno, nepochybne sú oveľa lepšie chránené ako tie ostatné. Druhá vec je, či vôbec hekeri dostali prístup aj ku zvuku a podarilo sa im reálne zistiť, o čom sa v Kremli debatuje.

Po tom, čo ruské vojská vo februári napadli Ukrajinu, sa voči kremeľskej garnitúre zdvihla obrovská vlna odporu. Do ulíc vyšli nielen bežní obyvatelia, a to dokonca aj v samotnej Moskve, ale západní politici zasadili ruskému režimu tvrdé údery v podobe masívnych ekonomických sankcií.

A protester in #Moscow has recreated scenes of horror left behind by Russian soldiers after fleeing #Bucha, on the outskirts of #Kyiv, #Ukraine. The woman took several photos, lying face down with her hands tied in several populated places in Moscow.

Credit: @holodmedia pic.twitter.com/wMg81K3xRX