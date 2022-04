Genocída! Presne tak opísal zločiny ruských vojakov vo svojom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý toto mesto navštívil aj osobne. Ležiace mŕtvoly na cestách so zviazanými rukami za chrbtom, umučené telá s pomliaždenými končatinami, znásilnené ženy, to všetko po sebe zanechali ruskí vojaci po mesiaci okupovania mesta, ktoré kedysi prekypovalo životom.

To, aké hrôzy spáchali ruskí vojaci na civilistoch, by vedel dopodrobna opísať Serhij Matuyk, ktorého úlohou je v Buči nájsť mŕtve telá a pochovať ich, informuje stanica Sky News. "Ktokoľvek súhlasil s touto vojnou, je nehumánny," povedal v rozhovore, pričom mal na rukách gumené rukavice a ochranné rúško. Serhij spolu s ostatnými mužmi prehľadáva zdemolované domy a pivnice, ktoré Rusi používali ako dočasnú základňu. "Sú to hlupáci," povedal novinárke, stojac pri bielej dodávke a čakajúc, kým do nej naložia päť mŕtvych tiel mužov. Mŕtvoly nachádzajú všade, nielen na cestách. V suteréne detského tábora napríklad objavili telá mužov so zviazanými rukami, všetci zomreli násilnou smrťou.



"Dokopy sme už našli telá vyše 300 civilistov. Väčšina z nich boli muži, približne 30 % žien. Počas najhoršieho ostreľovania sme nachádzali toľko tiel, že sme museli vykopať masové hroby," povedal otvorene, pričom dodal, že na viacerých telách objavili jasné známky po mučení.

Body collector of Bucha Serhij Matuyk was at work again today in this town outside Kyiv. He & team collected six badly burnt bodies found heaped together in a neighbourhood. Officials say they’re investigating the deaths but believe they were killed by Russian forces & then burnt pic.twitter.com/r1mrqaCzRd