23. februára oslávila svoje deviate narodeniny, to však netušila, že deň na to sa jej krajina ocitne pod paľbou ruskej armády. Rodina sa pokúsila z mesta evakuovať, ich cesta sa však zmenila na nočnú moru. To, že ruská agresia nepozná hranice a že útoky budú cieliť aj na civilistov, spočiatku nikto ani len netušil. Sašu počas útoku z mesta postrelili a nasledujúce dni strávila s ťažkými zraneniami v bunkri. "Neviem, prečo ma strelili do ruky. Myslím, že to bola nehoda a že mi v skutočnosti nechceli ublížiť," cituje dievča britský denník The Sun.

Saši museli amputovať ruku

Saša sa zranila počas toho, ako utekala za svojou mamou do bezpečia. Potom stratila vedomie. Nasledujúce dni strávila v kryte s ťažkými zraneniami a v čiastočnom bezvedomí. "Po niekoľkých dňoch ma nejakí ľudia zabalili do uteráka a odniesli preč," opisuje Saša. Keď sa dobrovoľníkom podarilo dopraviť ju do nemocnice, lekári nemali inú možnosť, ako jej ruku amputovať. "Je silná, vôbec neplače," zdôverila sa novinárom sestrička.

Saša sa počas úteku do bezpečia ocitla pod paľbou ruskej armády. Následkom ťažkých zranení jej museli lekári amputovať ruku. Zdroj: Twitter/Daria Kaleniuk

Dievčatko, ktoré v kryte v Kyjeve spievalo hit z filmu Frozen, je už v Poľsku

Ďalšou hrdinou je aj sedemročné ukrajinské dievčatko Amelia, ktoré nafilmovali, ako v protileteckom kryte v Kyjeve spieva pesničku z filmu Ľadové kráľovstvo (Frozen) americkej spoločnosti Disney. Podľa britskej stanici BBC sa Ameliu podarilo evakuovať do Poľska spoločne so starou mamou.

Volodymyr prišiel o brata a otca

O šťastní v nešťastí môže hovoriť aj 12-ročný Volodymyr. To, že už ani v Kyjeve nie je bezpečne, si uvedomil aj jeho otec, preto sa rozhodol, že svojich dvoch synov naloží do auta a z hlavného mesta, na ktoré padajú rakaty, spoločne utečú. Plány na záchranu im však prekazili ruské jednotky, ktoré začali auto ostreľovať. Prežil iba Volodymyr, ktorý utrpel vážne zranenia, z ktorých sa bude liečiť niekoľko týždňov. "Čaká ho veľmi dlhá cesta. Jediné, čo teraz potrebuje, je veľa dobrých ľudí a lásku," odznelo na sociálnej sieti Twitter.