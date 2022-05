Ak by Putin ukončil vojnu, ktorú začal na Ukrajine, Cicciolina mu venuje vášnivú noc zadarmo. Nie je to prvýkrát, čo talianska modelka, speváčka, politička a pornoherečka maďarského pôvodu ponúkla sex poprednému politikovi. Rovnakú ponuku predložila Saddámovi Husajnovi pred prvou vojnou v Perzskom zálive. Potom ponuku obnovila v roku 2002, keď Irak odolal medzinárodnému tlaku, aby umožnil inšpekcie zbraní hromadného ničenia.

Podľa Daily Star teraz Cicciolina sľúbila sex ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ak prinesie mier na Ukrajinu a ukončí všetky nepriateľské akcie. Bývalá pornohviezda a politička má dnes 70 rokov, o rok viac ako ruský líder. Britský denník tvrdí, že Cicciolina verí, že dokáže presvedčiť Putina, aby priniesol mier na Ukrajinu. „Moje posolstvo mieru, proti vojne a pre ruského prezidenta Putina. Ponúkam sa na noc sexu výmenou za mier pre Ukrajinu, pre ruský ľud." Jej ponuka na vášnivú noc s ruským despotom vychádza z jej vystúpenia v televíznej reality šou Ostrov slávnych, no výzvu zverejnila aj na Instagrame.

Jej príspevok má už viac ako 1 000 lajkov, no ruský prezident je povestný ignorovaním sociálnych sietí a smartfónov. V roku 2018 povedal vedcom na Sibíri, že hoci každý vlastní smartfón, on nie. Médiá medzitým uvádzajú, že Putin zápasí so zdravotnými problémami, ktoré sa zhoršujú. Niektorí hovoria, že mal rakovinu, iní veria, že je to Parkinsonova choroba, ktorá mu sťažuje každodenný život.

Zdravotné problémy však nemusia byť jediným dôvodom, prečo Putina ponuka sexu s bývalou herečkou pre dospelých zaujať vôbec nemusí. Vladimir má totiž už roky po svojom boku najohybnejšiu ženu Ruska, o 30 rokov mladšiu Alinu Kabajevu (39), ktorá mu mala porodiť dvoch synov a podľa nepotvrdených informácií nosí pod srdcom ďalšie dieťa.