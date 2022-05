Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

-Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

SITUÁCIU SLEDUJEME ONLINE:

_______________________________________________________________________

8:30 Poľský prezident Andrzej Duda pricestoval v sobotu na vopred neoznámenú návštevu Kyjeva, počas ktorej v nedeľu vystúpi s prejavom pred ukrajinským parlamentom. Oznámila to jeho kancelária, informuje TASR na základe nedeľňajšej správy agentúry DPA. Duda bude podľa oznámenia prvým prezidentom iného štátu, ktorý sa od začiatku vojny na Ukrajine prihovorí poslancom Najvyššej rady v Kyjeve.

8:00 Moskva zvažuje výmenu bojovníkov z Mariupola, vyhlásil ruský poslanec Leonid Sluckyj. Podľa neho je v hre aj možnosť výmeny za proruského ukrajinského politika Viktora Medvedčuka.

7:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol v noci na nedeľu vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore k národu, že situácia v Donbase na východe Ukrajiny je "mimoriadne ťažká". Ruská armáda v posledných dňoch eskalovala útoky na mestá Sloviansk a Severodoneck. Podľa Zelenského ukrajinské sily odrážajú útoky v tejto oblasti "každý jeden deň". Zelenskyj ďalej povedal, že ruská ekonomika za pokračujúcu agresiu platí vysokú cenu. "Rusko poslalo prakticky všetky svoje zdroje, aby nás zničilo," dodal. TASR tieto informácie prevzala zo stanice CNN a tlačových agentúr AP a DPA.

7:00 Hlavný vyjednávač Kyjeva odmietol prímerie aj akékoľvek ústupky Rusku. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v sobotu vylúčil dosiahnutie prímeria s Ruskom s tým, že Kyjev neprijme žiadnu dohodu s Moskvou, ktorá by zahŕňala odovzdanie časti územia. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. Podoľak pripustil, že postoj Kyjeva k vojne je čoraz nekompromisnejší a povedal, že akékoľvek ústupky by sa obrátili proti Ukrajine, pretože Rusko by po akomkoľvek prerušení bojov zasiahlo ešte tvrdšie.