UPOZORNENIE: Článok obsahuje opis násilných činov a nie je vhodný pre maloletých a citlivé povahy

Ruskí vojaci prvýkrát vstúpili do Buče koncom februára, niekoľko dní po začiatku vojny, keď postupovali smerom ku Kyjevu. Americký denník The New York Times zverejnil šokujúce zábery, ktoré sa mu podarilo získať z ukrajinskej obce Buča, ktorá sa stala symbolom vojnových zločinov na Ukrajine. Zverejnené zábery pochádzajú z bezpečnostnej kamery aj dronu.

Na dvoch videách vidieť ruských výsadkárov, ako vedú s namierenými zbraňami niekoľko mužov ulicou mesta Buča na predmestí Kyjeva. Niektorí z týchto ukrajinských zajatcov sú prikrčení, držia sa za opasky tých, ktorí idú pred nimi.

Videá z bezpečnostných kamier a tiež natočené svedkom v jednom zo susedných domov sú doteraz najjasnejším dôkazom toho, že týchto osem mužov bolo pred zastrelením v ruskom zajatí.

„Rukojemníci tam ležia, naproti plotu,“ hovorí autor videa, na ktorom vojaci donútili zajatcov zaľahnúť si na zem vrátane jedného muža v dobre rozoznateľnej žiarivo modrej mikine. Video sa v tejto chvíli skončí. Ale osem svedkov popísalo NYT, čo sa stalo ďalej. Vojaci vzali týchto mužov za neďalekú kancelársku budovu, ktorú Rusi ovládli, a urobili z nej svoju dočasnú základňu. Ozvali sa výstrely. Zajatci sa už nevrátili. Obeťami ruských vojakov odsúdených na popravu sa podľa denníka The New York Times mali stať Anatolij Prykhidko, Andrij Matvijčuk, Andrij Verbovyj, Denys Rudenko, Andrij Dvornikov, Svyatoslav Turovskyi, Valera Kotenko a Vitalij Karpenko. Americký denník tak v rámci svojho vyšetrovania obete aj identifikoval. "Boli to manželia, otcovia, pracovníci samoobsluhy či miestnej továrne, ktorí pred vojnou žili ako normálni občania," uviedol denník vo svojom článku.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6