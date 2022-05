Svojrázny herec Jiří Maryško (42), člen pražského Divadla na Vinohradoch bol pred časom hosťom v obľúbenej relácii, ktorú vysiela česká verejnoprávna televízia. Maryško svojím vystupovaním a vyjadreniami pôsobil komicky. Hneď v úvode pripomenul udalosť spred štyroch rokov, kde sa posťažoval Karlovi Šípovi, že žije sám v Ústí, kde má malú farmu, na ktorej chová tri sliepky, deväť kohútov a päť oviec. „Odvtedy sa však situácia zmenila, moja výzva bola vypočutá. Mám partnerku,“ pochválil sa Jirko.

A bude svadba!

Priznal, že jeho milá sedí v hľadisku. Pohľad kamery odhalil tvár príjemnej tmavovlásky, o ktorej Šíp hneď tvrdil, že je mu povedomá. „Hrala v známom filme Pelíšky. Práve ona je tá Uzlinka s kušou,“ prezradil partner mladej ženy, ktorá sa evidentne zabávala na rečiach svojho priateľa. Moderátora zaujímalo, ako to s nimi vyzerá. „Máme už určený termín svadby. Bude v auguste a ja si oblečiem poľovnícku uniformu, ktorú si požičiam z divadla,“ smial sa herec.

Pred oltár v uniforme

Karel Šíp neskrýval prekvapenie, prečo práve tento outfit. „Meno priateľky má rímsky pôvod a v preklade Silvia znamená hora. Okrem toho ja tiež žijem na farme, ktorá je v lese,“ vysvetľuje Jiří. Moderátor sa však nedal a pýtal sa, čo na ten jeho nápad povedala „Uzlinka“. „Takmer mi vrátila prsteň. A hneď skočila do mňa, aby mi nenapadlo ísť do televízie takto oblečený, keďže už som to raz urobil a prišiel v uniforme do autoservisu,“ priznáva Maryško.

Školáčka oslovila slávneho režiséra

Režisér Ján Hřebejk si Sylvu všimol v televíznom seriáli Kde padajú hviezdy a v roku 1997 obsadil trinásťročné dievčatko do úlohy Uzlinky v ikonických Pelíškoch. Nasledovalo účinkovanie v seriáloch Veľmi krehké vzťahy a Rodinné putá. Kráska sa herectvu venuje už len okrajovo, presedlala na produkčnú prácu a organizovanie eventov. Čím čudácky pôsobiaci muž oslovil rodáčku z Prahy, dvojica neprezradila. Isté je, že musí mať zmysel pre jeho úlety, pre ktoré mu už niekoľkokrát hrozilo, že skončí vo väzení.