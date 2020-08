Podľa britského denníka The Sun bolo 2 750 ton vysoko výbušného priemyselného hnojiva uskladnených v hrozivých podmienkach. Pri pohľade na pohodené vrecia na sebe by človeku ani len nenapadlo, že sa v nich nachádza vysoko nebezpečná chemická látka, ktorá môže jedného dňa spôsobiť obrovskú skazu. No stalo sa. Explózia zrovnala so zemou množstvo budov a v okruchu 10 kilometrov vybila všetky okná.

Vrecia s nebezpečnou látkou patria údajne ruskému milionárovi Igorovi Grečuškinovi. Obrovské množstvo dusičnanu amónneho nechal v krajine v roku 2013 po tom, ako nákladná loď Rhosus pred šiestimi rokmi pre technickú poruchu zakotvila na svojej ceste do Afriky v bejrútskom prístave. Grečuškin sa po poruche prestal o loď zaujímať, podľa členov posádky im vraj nedokázal platiť. A čo sa stalo s nebezpečným nákladom? Ten skončil v sklade, kde sa oň nikto nestaral niekoľko rokov.

V Bejrúte vybuchol sklad s chemikáliami, ktoré úrady zhabali ako lodný kontraband. Zdroj: Twitter

Na internete sa začal šíriť oficiálny list, v ktorom šéf colného úradu opakovane roky varoval, že obrovské množstvá dusičnanu amónneho uskladnené v prístave sú nebezpečenstvom, a žiadal sudcov o vydanie nariadenia odstrániť ich. Až 2 750 ton dusičnanu amónneho bolo v prístave uskladnených od roku 2013, keď ho zhabali z lode, a v utorok zrejme vybuchol po tom, čo sa neďaleko rozhorel požiar. Šéf colného úradu povedal, že päť podobných listov poslal v rokoch 2014, 2015 a 2016. Rodák z ruského Ďalekého východu sa v súčasnosti zdržiava na Cypre aj so svojou manželkou.

Napriek tomu, že je na Cypre, je viac než pravdepodobné, že mu na dvere čoskoro zaklope polícia a začne ho vypočúvať. Straty spôsobené výbuchom sa odhadujú na 10 až 15 miliárd dolárov.