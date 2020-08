Správa o apokalyptickej explózii, ktorá spustošila hlavné mesto Libanonu Bejrút, zasiahla aj nášho uznávaného odborníka na tropickú medicínu Vladimíra Krčméryho. Profesor mal totiž práve v týchto dňoch cestovať na humanitárnu misiu do Libanonu. Jeho let však, našťastie, preložili!

O zámere vycestovať do Libanonu hovoril Krčméry ešte začiatkom mája. Bolo to v čase, keď sa skloňoval aj jeho odchod z permanentného krízového štábu, ktorý rozhoduje o opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu. Na Blízkom východe mal pomáhať v utečeneckom tábore.

V utorok podvečer otriasli Bejrútom dve obrovské explózie, po ktorých ostalo najmenej 100 mŕtvych, viac než 4-tisíc zranených a asi 250-tisíc ľudí bez domova. Za tragédiou je výbuch chemikálií v bejrútskom prístave. 2750 ton dusičnanu amónneho ležalo v sklade šesť rokov.

FOTO skazy si pozrite >>V GALÉRII<<

Krčméry mal do Libanonu vycestovať mal práve v týchto dňoch. Neďaleko Bejrútu sa mal pripojiť k slovenskému tropickému tímu, ktorý tam už pôsobí. Keď sa dozvedel o strašnom výbuchu v Bejrúte, až ho zamrazilo. „Naša posádka je o. k., lebo utečenecký tábor, kde pôsobí náš Tropic team, je 10 km severne od Bejrútu. Náš humanitárny let, našťastie, preložili na začiatok septembra,“ povedal Krčméry pre Plus JEDEN DEŇ.

Ako dodal, jeho let odložili pre napätie, ktoré v Libanone pretrvávalo v posledných dvoch týždňoch. Krajina však podľa neho bude po katastrofe potrebovať pomoc ešte naliehavejšie ako doteraz. Aj preto je odhodlaný sa v septembri pripojiť k tímu. „Máme možnosť doplniť humanitárnu pomoc podľa nových požiadaviek libanonských úradov a novej situácie,“ dodal profesor, ktorého to na misiu láka napriek tomu, že sám má zdravotné problémy.