Ministerstvo vnútra (MV) SR dokáže vyslať do Libanonu 18-členný záchranný tím. Pozadu nezostane ani Česko, do Libanonu vyšle 40-členný hasičský tím.

Lietadlo s českým špeciálnym tímom hasičov odletelo v stredu do libanonského hlavného mesta Bejrút. Záchranári tam budú pomáhať pri vyslobodzovaní ľudí, ktorí zostali v troskách po utorkovom výbuchu, informoval Český rozhlas (ČRo).

Podľa českého ministra vnútra Jana Hamáčka bude Česko druhou alebo treťou zahraničnou skupinou, ktorá sa zapojí do pomoci. Do Libanonu dorazili už grécki záchranári, na ceste sú aj Francúzi. Takmer štyridsiatka špeciálne vycvičených hasičov letí do Bejrútu pomáhať s vyslobodzovaním ľudí po explózii v tamojšom prístave. Výbuch si podľa posledných správ vyžiadal najmenej 135 mŕtvych, zranených je približne 5000 osôb. Tlaková vlna poškodila niekoľko mestských štvrtí.

Pomôže aj Slovensko

Ministerstvo vnútra (MV) SR dokáže vyslať do Libanonu 18-členný záchranný tím. Tvoriť ho má 12 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), traja psovodi s troma psami z Horskej záchrannej služby (HZS), jeden technik na vyhľadávacie systémy z HZS a dvaja styční dôstojníci zo sekcie krízového riadenia MV SR. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV Barbara Túrosová.

"Táto ponuka bude dnes spolu s možnou ponukou materiálnej pomoci uverejnená ako odpoveď Slovenskej republiky na požiadavku Libanonu v komunikačnom systéme Európskej únie pre humanitárnu pomoc a pomoc pri mimoriadnych udalostiach CECIS,"priblížila. Po akceptácii ponuky sa podľa nej pristúpi k zaslaniu materiálnej pomoci, respektíve záchranného tímu SR do Libanonu v rámci Mechanizmu Únie na úseku civilnej ochrany.

"MV SR má potvrdenú maximálnu mieru súčinnosti zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj prítomnosť veľvyslanca SR v Libanone pri preberaní humanitárnej pomoci," informovala ďalej Túrosová.