Takáto kráľovská zákazka by sa dobre vynímala v životopise. Čipkárky z malej obce Hodruša-Hámre nikdy netušili, že ich mená a precízna práca s paličkami, budú už navždy spojené s anglickým kráľovským dvorom.

Rodáčka zo stredného Slovenska Eva Trenčanová bola poslednou žijúcou čipkárkou z 10 miestnych žien, ktoré chystali 15-metrovú svadobnú vlečku pre kráľovnú Alžbetu II. Zdroj: archív

Svadba ešte vtedy princeznej Alžbety a princa Filipa bola vychýrenou udalosťou v krajine, ktorá bola spustošená vojnou. Princezná si celý rok trpezlivo šetrila prídelové lístky, aby si mohla dovoliť vysnívané svadobné šaty. Obrovskou poctou je, že svoju dôveru vložila do šikovných rúk Sloveniek, ktoré jej utkali tú najdôležitejšiu časť svadobných šiat - závoj.

Táto nenápadná pani sa čipkárstvu venovala od útleho detstva a svojej vášni sa oddávala až do poslednej chvíle. Zdroj: archív

Hodrušská čipka bola kedysi známa v celej rakúsko-uhorskej monarchii a chýr o nej sa dostal až do Londýna.

V našom archíve sme našli rozhovor s pani Evou Trenčanovou, ktorá na utajenej zákazke pracovala. Na závoji sa podieľala s ďalšími deviatimi kolegyňami. Pracovať na závoji mohli "len tie, ktoré vedeli pekne paličkovať a nesmeli sa im ruky potiť. To bol základ, že sa nesmeli ruky potiť. Komu sa ruky potili, ten dostával takú podradnejšiu prácu. Lebo keď sa potí, tak tá nitka ostáva vlhká a trošku potom otmavie," vysvetľovala čipkárka.

Presnú odmenu, ktorú dostala za túto zákazku, si však nepamätala, no na tie časy išlo o pekné peniaze, ktoré pomohli aj rodinnému rozpočtu. Zdroj: archív

V tom čase však ženy vôbec nevedeli, pre koho čipku robia. „V roku 1944 prišla špeciálna objednávka na svadobný závoj. Mala som vtedy 20 rokov. Z Londýna prišla bavlna. Oni si dali priadzu, tá bola prekrásne bielučká, jak padlý sneh, krásna, takže to sa potom z toho robilo," podotkla s tým, že výroba im trvala približne rok.

Pani Eva mala zlaté ruky. Zdroj: archív

„Vtedy televízory neboli. To, že sme robili závoj pre kráľovnú, som zistila až po dvoch rokoch, keď som ju uvidela na fotografii v svadobných šatách,“ zaspomínala si v poslednom rozhovore. Závoj bol posiaty čipkami kvetov a hviezd.

O tom, čo vlastne vyšívali, sa dozvedela až dva roky po svadbe jej veličenstva. Zdroj: Facebook/British Embassy, Bratislava

Počas svadby britského princa Williama a Kate Middleton jej ožili spomienky a s úsmevom podotkla, že šaty Kate boli síce krásne, ale závoj mala krajší kráľovná Alžbeta II.

Zlaté ruky pani Evy zhotovili množstvo krásnych čipiek - vyrábala rôzne dečky i obrazy podľa starých hodrušských vzorov, ktoré si rodina uchová na pamiatku. Zdroj: archív rodiny

Pani Trenčanová mala možnosť sa dokonca stretnúť aj s anglickou panovníčkou, keď v roku 2008 prišla do Bratislavy. Odmietla to však. „Už sa na to totiž zdravotne necítila,“ prezradila jej dcéra.

Eva Trenčanová zomrela tento rok v júni vo veku 97 rokov.

