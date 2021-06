FOTO Súboj OBRNENÝCH limuzín PREZIDENTOV: "Beštia" Putina dokáže niečo, o čom môže Biden snívať ×

Limuzíny, ktoré by im závideli aj v tých najväčších filmových trhákoch! Joe Biden (78) a Vladimir Putin (68) pricestovali na samit do Ženevy lietadlom, do paláca, v ktorom sa stretli, už však pokračovali každý vo svojej pancierovej limuzíne, ktorá ich ochráni hoci aj pred výbuchom bomby.