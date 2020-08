Clemmie Hambro je v našich končinách pomerne neznáma. Väčšina ľudí si sympatickú blondínku pamätá len ako najmenšiu družičku zosnulej princeznej Diany. Práve vďaka svojmu vplyvu a spoločenskému postaveniu možno pomôže vniesť viac svetla do najmedializovanejšieho sexuálneho škandálu, v ktorom je namočený aj britský princ Andrew. Clemmie Hambro bola totiž jednou zo žien, ktoré sa ocitli v lietadle aj na neslávne známom ostrove finančníka Jeffreyho Epsteina, spájaného so sexuálnym zneužívaním neplnoletých dievčat a kupliarstvom.

Finančník a sexuálny deviant využíval ranč Zorro v Mexiku s rozlohou 10 000 hektárov ako "ihrisko" pre svojich VIP hostí. Zdroj: reprofoto thisischriswhite.com

Podľa denníka Daily Mail bola slečna Hambro Epsteinovým správaním úplne zdesená a vyhlásila, že „jej srdce je zlomené pre všetkých tých, čo si to s Epsteinom prežili.“ Prvýkrát sa po boku Epsteina objavila v roku 1999, keď ju podľa letových záznamov vzal Epstein na služobnú cestu. Prvý let Clemmie Hambro z Epsteinovho ranča New Zorro v Santa Fe v Novom Mexiku na letisko Teterboro v New Yorku sa uskutočnil 21. februára 1999 s ďalšími dvoma ženami, ako aj so samotným Epsteinom na palube. V rozhovore uviedla, že výlet bol pracovným výletom, ktorý mal pomôcť finančníkovi rozhodnúť sa, ktoré umenie kúpiť na ranč. Druhá cesta sa medzitým uskutočnila 21. marca, keď odletela zo St Thomas na letisko Teterboro. Uviedla, že tento výlet bol osobnou pozvánkou a dodala, že tam nikoho nepoznala a naozaj sa jej to nepáčilo. V tom čase mala už 23 rokov a svojím spôsobom ani nezapadala do výberu Epsteinových dievčat, ktoré boli väčšinou neplnoleté.

Výlety s Epsteinom ju vydesili

„Druhá cesta do Little St James bola osobná pozvánka, o ktorej som si myslel, že bude zábavné ju prijať, ale nikoho som nepoznala, naozaj som si to neužila a nikdy som sa tam nevrátila. Preživší, teraz viem, čo sa stalo na tomto ostrove," uviedla v rozhovore pre Daily Mail a vyjadrila ľútosť nad obeťami sexuálneho násilia.

Prvýkrát sa po boku Epsteina objavila v roku 1999, keď ju podľa letových záznamov vzal Epstein na služobnú cestu. Zdroj: twitter

„Počas týchto dvoch ciest som nebola zneužívaná ani som nevidela nikoho, kto by bol zneužívaný alebo aby sa stalo niečo nevhodné s maloletými, alebo inak. Odvtedy som bola úplne vystrašená odhalením jeho správania. Mala som šťastie. Moje srdce je s tými, ktorých zneužíval, a verím, že dostanú spravodlivosť, ktorú si zaslúžia. Bola som mladá a naivná a nedokázala som si predstaviť, čo sa bude diať,“ dodala na záver.