Vyšetrovanie zistilo násilnú smrť

Policajti uviedli, že spolu so súdnym znalcom skúmali telá mŕtvych, pátrali po stopách a akýchkoľvek detailoch na telách, ktoré by im pomohlo objasniť príčinu smrti. Uviedol to portál Nova.cz na svojom webe.

„Preskúmaním nájdených tiel zistili, že ide o násilné úmrtia,“ informovala portál policajná hovorkyňa Iva Kormošová. Išlo o vraždu malého Adamka, ktorý zomrel uškrtením rukami svojej matky. Tá sa následne obesila.

Adamko mal ísť do starostlivosti otca

Súdny znalec výsledky vyšetrovania polície potvrdil a prezradil, že obaja zomreli už 28. decembra, čo bol druhý deň ich zmiznutia. Žena mala pôvodne po dovolenke v Krkonošiach, kde obaja zomreli, odovzdať syna jeho otcovi, ktorý ho dostal na základe rozhodnutia súdu do osobnej starostlivosti.

Pátranie Po Jane a Adamkovi v Krkonošiach skončilo tragicky. Zdroj: Policie ČR

Naposledy Janu s Adamkom videli v Krkonošiach, v Peci pod Sněžkou. Potom sa objavili na bezpečnostnej kamere deň po ich zmiznutí, ako ťahajú sánky asi kilometer od nástupnej stanice lanovky na Ružovú horu. Informuje o tom portál Blesk.cz na svojom webe.

