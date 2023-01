Po matke so synom pátralo bez mála vyše 80 záchranárov, bohužiaľ, neúspešne, píšu noviny.sk. Polícia vďaka dobrým podmienkam nasadila aj vrtuľník, no osoby sa im aj napriek tomu vypátrať nepodarilo.

Podľa všetkého Jana odišla autom 25. decembra do Pece pod Sněžkou do penziónu U Sochorů, tam sa ubytovala a pobudnúť tam so synom mala do 30. decembra. V piatok podvečer sa však ozvala polícii majiteľka penziónu s tým, že ženu videla naposledy 27. decembra. Pred penziónom dokonca stále stálo ženino auto. Aby toho nebolo málo, na izbe zostali Janine všetky veci. Čo sa stalo?

Jana má 170 cm, športovú postavu, dlhšie rovné hnedé vlasy a šedé oči. Jej syn Adamko má svetlé vlasy a guľatú tváričku.