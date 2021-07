Zakladateľ Amazonu a miliardár Jeff Bezos (57) odstúpil z postu výkonného riaditeľa a odovzdal vedenie spoločnosti, ktorú založil v garáži v Seattli v roku 1994. Keďže bývalý najbohatší muž sveta už 20. júla poletí aj s bratom ako turista do vesmíru, keď jeho raketa Blue Origin absolvuje prvý komerčný let s posádkou, špekuluje sa, či sa náhodou „nepoistil“, keby náhodou niečo „nevyšlo“.

Z podnikateľa astronaut? Jeff Bezos, najväčší akcionár spoločnosti Amazon s podielom zhruba 180 miliárd dolárov bude mať síce naďalej kontrolu nad svojou vlajkovou spoločnosťou, no už nebude stáť na jej čele. Namiesto toho sa už o pár dní pozrie na svet, ktorý vďaka Amazonu dobyl, takpovediac z nadhľadu.

Jeff Bezos odštartoval svoj úspech v garáži. Zdroj: Getty

Bezos založil Amazon ako online kníhkupectvo a premenil ho na nákupnú a zábavnú ríšu, ktorá je po Walmarte druhým najväčším súkromným zamestnávateľom v USA. Po novom prevezme úlohu výkonného predsedu s plánmi zamerať sa na nové produkty a iniciatívy.

Andy Jassy (53). Zdroj: twitter

Na jeho miesto generálneho riaditeľa nastúpi Andy Jassy (53), ​​ktorý podnikal v oblasti „cloud computingu“ spoločnosti Amazon. Jassy, ​​ktorý na tejto pozícii zarobí 215 miliónov dolárov ročne, sa ujme vedenia firmy s hodnotou 1,7 bilióna dolárov, ktorá posledný rok profitovala hlavne z pandémie. V prvom štvrťroku 2021 viac ako strojnásobila svoje zisky a zaznamenala rekordné príjmy, pretože zákazníci čoraz viac využívali nákupy cez internet.

Jeff Bezos a jeho raketa. Zdroj: blueorigin.com

Bezos zrejme usúdil, že pokiaľ ide o Amazon, nemá sa už kam posunúť, a tak si chce splniť svoj detský sen – let do kozmu. Možno nakoniec kariéru úspešného biznismena zavesí na klinec úplne a naplno sa sústredí na Blue Origin, jeho ďalšiu spoločnosť, ktorá sa venuje práve začínajúcemu odvetviu vesmírnej turistiky. Škoda len, že prvenstvo v komerčnom lete do vesmíru Bezosovi vyfúkne už o pár dní ďalší boháč. V pretekoch sa totiž zrejme umiestni na druhom mieste, pričom prvenstvo má už 11. júla zožať 70-ročný britský miliardár Richard Branson.

