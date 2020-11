Zatiaľ čo vy ste si práve prečítali titulok a začiatok tohto článku, najbohatší muž sveta Jeff Bezos (56) práve zarobil viac než väčšina ľudí za celý život. Predstavte si všetky tie dovolenky v exotike, na ktoré ste museli celý rok krvopotne šetriť – Bezos by si tam mohol zaletieť len tak, aby sa vyčúral pri palme. Ak by teda mal dostatočne veľký močový mechúr a vydržal let. Ako inak, súkromným tryskáčom.

Predstava, že niekto na svete zarobí za jeden deň viac než 10 miliárd eur, je bizarná aj bez súčasnej zdravotníckej krízy. Počas korony totiž prišli milióny ľudí o prácu a mnohí sa ocitli na hranici chudoby. Pandémia však najväčším boháčom na svete neublížila, ba naopak, ešte viac počas nej zbohatli!

Rebríčku najzazobanejších miliardárov kraľuje zakladateľ Amazonu Bezos, ktorý v auguste ako vôbec prvý človek v histórii prekonal šialenú hranicu 200 miliárd dolárov. V ten deň zarobil za jedinú sekundu zhruba 128-tisíc eur! Bežný Slovák (muž) si podľa priemerných údajov zarobí za celý život zhruba 739 200 eur, ak počítame s priemernou výškou mzdy asi 1100 eur a priemerným vekom, ktorého sa muži u nás dožívajú (zhruba 74 rokov).

VIDEO: Bezos v roku 1997, keď mal ešte vlasy a podstatne menej núl na účte...

A to sme až nereálne „optimistickí“, pretože rátame s tým, že pracovať začne už od 18 rokov a neprestane až do smrti, pričom dôchodkový vek v 64 rokoch vôbec neberieme do úvahy. Napriek tomuto všetkému by Bezosovi trvalo len 5,8 sekundy, kým by zarobil to, čo celý takýto slovenský „stroj na peniaze“ za celý život!

Nečudo, že rozvodové alimenty v hodnote 36 miliárd, ktoré musel zaplatiť svojej exmanželke MacKenzie, ho veľmi nemrzeli. Horšie to je už s nami – predstava, že niekto v USA zarobí za pár sekúnd viac než my za celý život, a navyše bez toho, že by už musel byť len pohnúť prstom, je náročná na strávenie.

Prečítajte si aj: