Regály niektorých obchodných centier v Spojených štátoch amerických vraj zívajú prázdnotou. Chýbajú všetky druhy tovaru, od liekov až po potraviny. Dôvodom tejto pohromy sú problémy so zásobovaním. K situácii sa vyjadril aj syn bývalého prezidenta Donalda Trumpa (75) a zaspomínal si na svoje detstvo v komunistickom Česko-Slovensku, odkiaľ pochádza jeho mama, Češka Ivana.

V rozhovore pre televíziu Newsmax tvrdil, že mu súčasná situácia v Štátoch pripomína roky, počas ktorých trávil u starých rodičov šesť až osem týždňov letných prázdnin. „Čakal som v radoch na chlieb. Teraz začínam vidieť v USA prázdne regály, aké som zažil v komunistickom Česko-Slovensku v 80. rokoch. Všetci sme vedeli, že to príde,“ povedal moderátorovi Trump mladší. Dodal, že jeho matka z tejto krajiny utiekla a napriek tomu, že Česko ani Slovensko roky nenavštívil, stále tu má priateľov.

Junior compares the situation in the US now to the hardships he endured during his childhood, waiting in line for bread in communist Czechoslovakia. (I’m not joking). pic.twitter.com/vUc9FIXLgn