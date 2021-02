Diktátor Josif Vissarionovič Stalin vládol Sovietskemu zväzu krutou rukou a neobmedzenou mocou od roku 1927 až do smrti v roku 1953. Počas jeho krutovlády zahynuli v gulagoch, v občianskej vojne a následkom hladomoru desiatky miliónov ľudí. Krutosť a arogancia sa prejavili aj v jeho osobnom živote. Jeho druhá manželka Nadežda žila po jeho boku v strachu o vlastný život, až jedného dňa našli jej bezvládne telo. Jej smrť je do dnešného dňa zahalená rúškom tajomstva.

Nadežda Allilujevová bola len 15-ročným dievčaťom, keď sa u nich doma objavil Josif Vissarionovič Stalin. Mladej a naivnej dievčine v tom čase o dvadsaťdva rokov starší muž pomotal hlavu natoľko, že po Veľkej októbrovej revolúcii zanechala školu a stala sa jeho sekretárkou. Už o dva roky neskôr sa zaslepená láskou za 40-ročného vdovca Stalina vydala. Jej šťastie však netrvalo dlho a Nadežda sa zo všetkých síl snažila vymaniť spod nadvlády jej muža. Roztržky manželov vystupňovalo jej prihlásenie sa k Leninovmu sekretariátu, aby získala vo vzťahu trocha nezávislosti. Zo strany ju však Stalin odhlásil po pôrode ich prvého syna a hádky medzi nimi sa stupňovali.

Tvrdým úderom pre mladú Nadeždu boli aj Stalinove nevery, ktorými sa pred verejnosťou vôbec netajil. Ublížená a ponížená manželovým správaním si hľadala teda uplatnenie inde. Vrátila sa k štúdiu, no jej anonymita a nevedomosť spolužiakov jej situáciu ešte zhoršili. Študenti ani len netušili, že ich spolužiačkou je Stalinova žena, a tak sa pred ňou otvorene zhovárali o hladomore, pracovných táboroch smrti a krutých popravách, ktoré mal na svedomí práve jej manžel. Nadežde to otvorilo oči, no už bolo neskoro. Po konfrontácii Stalina o jeho zločinoch proti ľudskosti sa k nej manžel správal ešte horšie a zo školy ju okamžite odhlásil.

