O tragickej smrti českého miliardára a majiteľa slovenskej televízie Markíza Petra Kellnera († 56), ktorý zahynul v sobotu pri páde vrtuľníka na Aljaške, informovali aj zahraničné médiá. Zdrvujúcu správu obdržala predovšetkým Kellnerova manželka Renáta, do ktorej sa zamiloval po tom, ako sa prihlásila na jeho inzerát ponuky práce a jeho štyri deti, z ktorých je známa len 24-ročná jazdkyňa Anna.

Rovnako ako jej otec aj Anna si svoje súkromie poriadne stráži, a napriek tomu, že má na sociálnej sieti Instagram svoj účet s vyše 20-tisícovou fanúšikovskou základňou, zdieľa na ňom len svoje úspechy jazdkyne.

Ani to však neprajníkom nebránilo v tom, aby Anne v týchto nesmierne ťažkých a smutných chvíľach neublížili aspoň slovným útokom na jej adresu, či na adresu zosnulého otca. Mnoho takýchto nenávistných komentárov sa objavilo pod jej poslednou pridanou fotografiou. Väčšina nevhodných komentárov narážala na dedičstvo, ktoré po sebe zosnulý miliardár zanechal, no našli sa aj omnoho horšie, v ktorých Annu označili za tyranku zvierat.

Jeden z komentujúcich namiesto vyjadrenia sústrasti pod Anninu fotku napísal „Božie mlyny melú...," čím chcel pravdepodobne vyjadriť svoj pocit, že Kellner si smrť zaslúžil. Ďalší z komentujúcich však zašiel omnoho ďalej: „Bez fotríkových peňazí už to nepôjde, čo," obul sa do Anny s výsmechom, pričom je o mladej žene známe, že na živobytie si zarába vlastnými silami.

Anna totiž v jednom z rozhovorov poprela, že by peniaze na svoju jazdeckú kariéru ťahala z otcovho vrecka. „Nemôžem prísť za rodičmi, nech mi dajú peniaze. Tie si šetrím z odmien z pretekov. Dostávam peniaze za prácu, ktorú nadovšetko milujem. A to je šťastie. Ale keby sa môj svet zrútil, viem, že sa vypracujem nejako inak. Viem totiž, že v živote musím makať, aby som to niekam dotiahla. Človek musí byť pripravený pracovať,” uviedla dcéra zosnulého miliardára pre web Whatnews.cz a potvrdila tak to, že sa o seba stará skutočne sama.

Anna sa však s neprajníkmi vysporiadala po svojom a nenávistné komentáre plné zlosti a závisti jednotlivcov jednoducho zmazala. Pod jej fotografiou ostali len úprimné kondolencie ľudí, ktorí chápu, aké ťažké chvíle Anna so svojou rodinou aktuálne prežíva. „Úprimnú sústrasť Anička, je škoda, že vás otecko neuvidí na olympiáde, bol by na vás hrdý," znela jedna z mnohých úprimných kondolencií.