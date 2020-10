Pandémia nového koronavírusu spôsobila, že majetok 'superbohatých' ľudí po celom svete sa zvýšil, ukázala analýza poradenskej spoločnosti PwC a švajčiarskej banky UBS. Ako je to však u nás? Budete prekvapení!

Najbohatším Slovákom aj naďalej zostáva finančník Patrik Tkáč, ktorého majetok sa medziročne zmenšil o vyše 200 miliónov eur na hodnotu 2,98 miliardy eur. Vyplýva to z exkluzívneho rebríčka najmajetnejších Slovákov a Čechov, ktorý pravidelne zostavuje týždenník Trend a denník E15.

„Zatiaľ čo sa technologickým spoločnostiam darí, množstvo ďalších odvetví už viac či menej pociťuje ochladenie. Najvýraznejšie je to vidieť na finančných spoločnostiach, ako sú banky a nebankoví poskytovatelia úverov, ktoré upadli do nemilosti investorov a to sa odrazilo na ich nízkom ocenení na burzách,“ zhodnotil rebríček analytik E15 Vladan Gallistl.

Rebríček najbohatších Slovákov a Čechov. Zdroj: trend.sk

Medzi slovenskými a českými boháčmi teda zostáva líder skupiny PPF Petr Kellner s majetkom 8,6 miliardy eur. Na druhé miesto sa s majetkom v hodnote 3,8 miliardy eur vyšvihol český premiér Andrej Babiš. Na štvrtom mieste je už vyššie spomínaný Slovák Patrik Tkáč, spolumajiteľ J&T Finance Group. V rebríčku sa prepadol o dve miesta a figuruje na štvrtej pozícii.

Celkový počet miliardárov na slovenskom a českom trhu se odhaduje na stovky. „Je ich približne 550 až 700,“ hovorí vedúci partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Jaroslav Havel a dodáva, že súčasná situácia vyvolaná pandémiou COVID-19 nárast ich počtu minimálne znížila, no skutočný dopad do dlhodobých valuácií majetkov miliardárov sa ukáže až na budúci rok.