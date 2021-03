Nad smrťou českého miliardára a muža s filantropickým srdcom nariekajú politici aj známe osobnosti. Najviac však jeho smrť zasiahla rodinu a jeho deti, o ktorých sa však veľa nevie, keďže Petr Kellner si svoje súkromie úpenlivo strážil a na svoju rodinu nedal dopustiť. Jedinou výnimkou je jeho 24-ročná dcéra Anna, ktorá sa do povedomia dostala ako parkuristka. Anna má na konte čo sa jazdectva týka niekoľko veľkých úspechov. Je dvojnásobnou českou juniorskou majsterkou a dvojnásobnou českou národnou šampiónkou v kategórii mladých jazdcov.

Anna sa jazdectvu venuje od útleho detstva a už ako 12-ročná získala pretekársku licenciu. Zdroj: instagram @annakellnerova1

Anna sa jazdectvu venuje od útleho detstva a už ako 12-ročná získala pretekársku licenciu. V roku 2011 sa stal jej trénerom dokonca parkurový jazdec Marek Javorský. Človek by si tak povedal, že dieťa narodené v zlatej kolíske má všetky predpoklady a materiálne zabezpečenie na to, aby sa mohlo stať úspešným. Anna však v jednom z rozhovorov poprela, že by peniaze na svoju jazdeckú kariéru ťahala z otcovho vrecka. „Nemôžem prísť za rodičmi, nech mi dajú peniaze. Tie si šetrím z odmien z pretekov. Dostávam peniaze za prácu, ktorú nadovšetko milujem. A to je šťastie. Ale keby sa môj svet zrútil, viem, že sa vypracujem nejako inak. Viem totiž, že v živote musím makať, aby som to niekam dotiahla. Človek musí byť pripravený pracovať,” uviedla dcéra zosnulého miliardára pre web Whatnews.cz a potvrdila tak to, že sa o seba stará skutočne sama.

Petr Kellner. Zdroj: facebook

Napriek tomu, že sa Anna vypracovala sama a snaží sa o nezávislý život, jej otec ju predsa len na dvadsiate narodeniny potešil exkluzívnym darom. Za 380-tisíc eur dostala koňa, ktorého kúpil od jedného z najúspešnejších chovateľov a trénerov športových koní v Nemecku, Paula Schockenmöhleho. Annu chcel jej otec Petr darčekom posunúť k účasti na olympijských hrách v Tokiu, čo sa však nakoniec nepodarilo.

Okrem toho, že je Anna úspešnou jazdkyňou je nepochybne aj krásnou ženou. Pred časom sa dokonca hovorilo o tom, že po jej boku sa objavil český miliardár Daniel Křetinský. Dvojica mala údajne plánovať aj svadbu, no Anna si svoje súkromie stráži rovnako ostražito ako jej zosnulý otec. Na sociálnej sieti Instagram sa však rada so svojimi fanúšikmi podelí o svoje jazdecké úspechy.