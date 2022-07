Už zajtra sa so slávnou milionárkou, podnikateľkou a bývalou modelkou Ivanou Trump navždy rozlúčia v New Yorku v kostole svätého Vincenta Ferrerského. Spolu s jej pozostatkami budú navždy pochované aj jej prísne strážené tajomstvá, z ktorých niektoré po jej smrti vyplávali na povrch. „Bola zlomyseľná, mala iskru a odhodlanie. Šírila radosť a sebavedomie. Rozumiem tomu tak, že to bolo kvôli tomu, odkiaľ pochádzala. Pochádzala z komunistickej krajiny, z odriekania. Nebola nikto a nič nemala. Pôvodom v Českej republike si vysvetľovala svoju záľubu v krásnych veciach, v bohatstve a kvalite. Vnímať to najlepšie ju definovalo," uviedla po jej smrti pre New York Post jej dcéra Ivanka (40).

Ivana bola už v mladosti krásnou a neprehliadnuteľnou ženou. Zdroj: facebook/Ivana Trump

Než stretla Donalda Trumpa bolo športovkyňou na svetovej úrovni a svoju rodnú zem reprezentovala ako slávna lyžiarka. Niet divu, že po takom úspechu sa jej do chudobnej krajiny vracať nechcelo. Do Ameriky ušla až po tragickej smrti osudového muža.

Článok pokračuje na ďalšej strane