Návrat vojvodkyne Meghan (40) do Európy po dvoch rokoch od úteku do Los Angeles sa nedá nazvať inak ako veľkolepým. Bývalá herečka a manželka britského princa Harryho (37) znova dokázala, že kde sa objaví, stane sa stredobodom pozornosti. Tentoraz sa jej to podarilo vďaka elegantnému bielemu kostýmu a luxusným šperkom.