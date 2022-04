Majster aikida a bojových umení, ktorý prežil značnú časť života v Japonsku, bol mnohokrát ženatý, má sedem detí a čelil obvineniam zo sexuálneho obťažovania, je asi najslávnejším zástancom ruského prezidenta Vladimira Putina (69).

Moskvu má dokonca tak rád, že sa tam presťahoval natrvalo a v USA rozpredal portfólio luxusných nehnuteľností. Len či sa s tým Ruskom, vzhľadom na sankcie Západu, trochu neunáhlil – na strane druhej mu však nehrozí, že by mu náhodou jeho západné majetky kvôli bratríčkovaniu sa s Kremľom skonfiškovali.

Seagala o vine ruskej strany nepresvedčili ani masové hroby plné ukrajinských civilistov. Naopak, mosty radšej spálil so Západom, ktorý nepriamo obvinil z toho, že proti sebe poštval Ukrajincov a Rusov. Tých považuje za ľudí, „ktorí by si z chrbta strhli vlastnú košeľu a dali vám ju“. V roku 2019 sa pre denník Plus JEDEN DEŇ vyjadril, že Rusko je jednou z najlepších krajín na svete.

Velebí Putina

Agresora Putina a bývalého agenta KGB, ktorý mu v roku 2016 udelil ruské občianstvo, považuje za „najväčšieho žijúceho lídra“, čo je trochu v rozpore s jeho názormi o „veľkej rodine“ a „svetovému dialógu“. Sám Seagal vyznáva mierumilovný budhizmus a vyzdvihuje obranné bojové umenie známe ako aikido. A Putin, to je dnes všetko, len nie mier a sebaobrana. „Verím tomu, že sa snaží o dialóg s každým,“ vyjadril sa Seagal o šéfovi Kremľa pred tromi rokmi. Dnes by už niečo také zrejme nepovedal.

K Rusku mal Seagal blízko odjakživa, pretože jeho prarodičia z otcovej strany boli ruskí židovskí imigranti. Okrem toho má korene aj v Írsku a Mongolsku, po maminej strane. S bojovými umeniami, vďaka ktorým nakoniec spravil mimoriadne úspešnú kariéru, začal už ako šesťročný. V osemnástke sa presťahoval do Japonska, aby sa učil umeniu boja priamo od majstrov, a naspäť do USA sa vrátil po 15 rokoch – aj s manželkou Myako a dvomi deťmi.

Škandál s obťažovaním