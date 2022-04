Najskôr zásnuby, a teraz? O tehotenstve Britney Spears sa špekulovalo už niekoľko týždňov. Fanúšikov na sociálnej sieti Instagram informovala o každej zmene na svojom tele, dokonca priznala, že má ranné nevoľnosti a že namiesto chudnutia začala priberať. Britney veľkú novinu oznámila v utorok nadránom – aj keď mnohí už dávno tušili, že pod srdcom nosí tretieho potomka.

„Tak veľa som schudla počas dovolenky na Maui, ale zrazu je to všetko späť! Pomyslela som si: Čo sa mi to stalo s bruchom? Môj manžel povedal: To máš z toho tehotenského prejedania. Tak som si spravila tehotenský test a... budem mať bábo!“ napísala natešená speváčka, ktorej rastie bruško tak rýchlo, že by to vraj mohli byť aj dvojičky. Zatiaľ čo pre jej 28-ročného snúbenca Sama Asghariho, ktorého, mimochodom, v príspevku nazvala manželom, to bude prvé dieťa, prípadne deti, Britney má z predchádzajúceho manželstva dvoch takmer už dospelých synov: Seana Prestona (16) a Jaydena Jamesa (15).

Britney radosť z tehotenstva neskrýva, predsa len, od jej posledného pôrodu prešlo 15 rokov. Na predchádzajúce dve tehotenstvá však doteraz spomína s rešpektom. „Je to ťažké, pretože keď som bola tehotná, trpela som popôrodnými depresiami. Bolo to príšerné, vtedy o tom ženy verejne nehovorili, ľudia to považovali za nebezpečné,“ priznala po rokoch. Britney to pritom pred rokmi skutočne nemala jednoduché.

Keď sa so synmi objavila na verejnosti, okamžite ju „prepadli“ paparacovia, ktorí neskôr rozoberali jej nedokonalosti, strapaté vlasy, pribratú postavu či to, ako vychováva svoje deti. V tom čase, v roku 2008, zbavili Britney aj svojprávnosti – mala zakázané šoférovať auto, chodiť na dovolenky, zasnúbiť sa, vydať, otehotnieť, platiť peniazmi, v skratke, bez súhlasu svojho otca nemohla ani vyjsť na ulicu alebo sa stretávať so svojimi deťmi. Tomu je však koniec. Britney sa zasnúbila, otehotnela a čo viac, na znak voľnosti sa na sociálnej sieti chváli aj svojimi polonahými fotografiami. Okrem toho sa zaviazala, že svojmu otcovi Jamiemu, ktorý ju celých 13 rokov držal nakrátko, to zráta aj s úrokmi!

