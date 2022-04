Jedna krajšia ako druhá! Dcéra Brooke Shields má síce len 18 rokov, no už teraz má našliapnuté na sľubnú kariéru modelky. Už ako dieťa ju jej slávna matka brávala na módne prehliadky, fotenia či spolupráce so známymi značkami. Pózovanie pred objektívmi jej tak nie je vôbec cudzie. Dvojicu si najnovšie zavolala značka spodnej bielizne Victoria's Secret do svojej novej kampane ku Dňu matiek. A výsledok? Naozaj očarujúci!

Herečka z Modrej lagúny, ktorá je dnes hrdou mamou dvoch dcér, vyzerá na fotografiách neuveriteľne mlado. Tesne za ňou pózuje v pyžame aj jej 18-ročná dcéra Rowan, ktorá po svojej mame zdedila rovnaký pehavý tón pleti a prenikavo modré oči.

Pôvabná Brooke Shields stvárnila v roku 1980 stroskotanú krásku Emmeline v Modrej lagúne. Len málokto vie, že pre nahé scény dokonca svedčila pred americkým Kongresom, kde musela uviesť veci na pravú mieru. Faktom však zostáva, že v nahých scénach za, v tom čase iba 14-ročnú Brooke, zaskakovala plnoletá dablérka.